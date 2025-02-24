EMT Döğergücü FK Namağlup Süper Amatör'e Yükseldi - Son Dakika
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EMT Döğergücü FK Namağlup Süper Amatör'e Yükseldi

EMT Döğergücü FK Namağlup Süper Amatör\'e Yükseldi

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu lideri EMT Döğergücü FK, Kocasinan Yemlihaspor'u 8-0 yendi.

24.02.2025 13:43
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Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu lideri Emin Mekatronik Döğergücü FK; ligin 18. haftasında oynadığı maçta Kocasinan Yemlihaspor'u 8-0 mağlup etti ve sezonu namağlup tamamlayarak adını Süper Amatör Küme'ye yazdırdı.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Aydoğan Mantar, Mustafa Uçkan, Ahmet Hakan Güder

EMT Döğergücü FK: İrfan Tiftik, Engin Üçel, Emin Sezer, Samet Demircan (Ramazan Özön dk. 55), Kemal Çelik, Ömer Faruk Kalkan (Mahmut Yavuz dk. 75), Ömer Akduran, Samet Dağlı (Gökhan Bıyık dk. 69), Abdürrahim Çopur, Yusuf Kenan Karabulut, Nathan Y Ikwa (Mehmet Tosun dk. 75)

Kocasinan Yemlihaspor: Arifkan Kalkan, Mustafa Yıldırım, Resul Oğuzhan Ceylan, Erbay Kızıltan, Abdülkadir Oğuz, Mustafa Payer, Mustafa Alperen Karatop, İhsan Erdem, Refik Erdoğan, Oğuzhan Kurtoğlu

Goller: Ömer Faruk Kalkan (dk. 11), Yusuf Kenan Karabulut (dk. 19, dk. 86), Samet Dağlı (dk. 27), Samet Demircan (dk. 35), Ramazan Özön (dk. 65, 79), Gökhan Bıyık (dk. 88) ( EMT Döğergücü FK) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor EMT Döğergücü FK Namağlup Süper Amatör'e Yükseldi - Son Dakika

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