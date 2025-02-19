En fazla taraftarı olan kulüp belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

En fazla taraftarı olan kulüp belli oldu

Geniş Video İzle

KONDA'nın Ekim 2024'te gerçekleştirdiği araştırmada en fazla taraftarı olan takım Galatasaray oldu. Galatasaray, taraftar sayısını 2017'ye göre artırarak, en yakın rakibi Fenerbahçe'ye olan farkı açtı. Beşiktaş'ta ise taraftar sayısında düşüş gözlendi. Trabzonspor'un taraftar oranı ise sabit kaldı.

19.02.2025 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KONDA'nın Ekim 2024'te gerçekleştirdiği "Hayat Tarzları Araştırması"na göre Türkiye'deki futbol taraftarlarının takımlara göre dağılımında sonuçlar dikkat çekti.

GALATASARAY ZİRVEDE

Araştırma, 6137 kişinin katılımıyla hazırlandı ve 2017 verileriyle karşılaştırılarak sunuldu. Araştırmada yine en fazla taraftarı olan takım Galatasaray çıktı. Üç büyükler arasındaki fark dikkat çekti. Galatasaray 2017'de olan sayısını daha fazla artırarak en yakın takipçisi Fenerbahçe'ye olan farkı daha da açtı. Beşiktas taraftar sayısında ise 2017 verilerine göre gözle görülür bir düşüş yaşandı.

Araştırma sonuçlarına göre son 2 yılda 2 şampiyonluk yaşayan Galatasaray taraftarlarının oranı 2024 yılında yüzde 36'ya yükseldi. 2017'de yüzde 35 olan bu oranla Sarı-Kırmızılılar, Türkiye'nin en çok taraftara sahip kulübü olma unvanını sürdürüyor.

FENERBAHÇE'DE DEĞİŞİKLİK OLMADI

Uzun zamandır şampiyonluk hasreti yaşayan Fenerbahçe, taraftar oranında değişiklik göstermedi. 2017'de olduğu gibi 2024'te de yüzde 30 oranıyla listenin ikinci sırasında yer aldı

BEŞİKTAŞ DÜŞTÜ

Bu sene Süper Lig'de şampiyonluk iddiası bulunmayan Beşiktaş taraftarlarının oranı ise yapılan araştırmada yüzde 22'den yüzde 20'ye geriledi. Siyah-Beyazlılar, bu düşüşe rağmen Türkiye'nin en çok taraftarı bulunan üçüncü takımı olmayı sürdürüyor.

TRABZONSPOR SABİT KALDI

Bu sezon inişli çıkışlı performans sergileyen Trabzonspor'un taraftar oranı sabit kalarak yüzde 4 olarak ölçüldü. Diğer takımları destekleyenlerin oranı ise yüzde 9'dan yüzde 10'a yükselerek hafif bir artış gösterdi.

Türkiye'deki taraftarların oranı;

  • Galatasaray: %36
  • Fenerbahçe: %30
  • Beşiktaş: %20
  • Trabzonspor: %4
  • Diğer: %10
En fazla taraftarı olan kulüp belli oldu

Trendyol Süper Lig, Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, Toplum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor En fazla taraftarı olan kulüp belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (39)

  • ferhat eser:
    haberi yapan buna inanmıyor kimsede inanmaz türkiyede her 10 kişiden 5 i BEŞİKTAŞLIDIR türkiyede en çok taraftar bizde onu geçeceksiniz 54 241 Yanıtla
  • Emin Erol:
    yalan haber bana kimse sormadı mesela her zaman fenerbahçe taraftarı daha fazladır kime sordular acaba 72 161 Yanıtla
  • Halit Özdemir:
    Başka bişey mi bekleniyordu ki ... En başarılı takımın en fazla taraftarı olur 129 51 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler:
    haberi yapan cimbomlu belli gerisi hikaye 57 106 Yanıtla
  • Mustafa Pls:
    Saydiniz mı lan tek tek 67 55 Yanıtla
  • ferhat eser:
    KADİR İNANIR BİZ İNANMAYIZ SANDIĞA GİDELİM NETLEŞSİN 25 61 Yanıtla
  • Engin Engo:
    fb nin canlanması lazım. bir gs li olarak söylüyorum. acilen koç tan kurtulmanız lazım. 1-2 sene daha kalırsa kulübü satın alır benden söylemesi. çöktü kulübe tüm sponsorlukları kendi şirketlerine bağladı. 64 19 Yanıtla
  • Gökhan Kurt:
    ne alakası var Allah'ım ya .mesela benim hangi takımlı olduğu nerden belli de oran çıkıyo .bu mesajı okuyanlarda aynı şeyi düşünsün soran oldu mu kardeşim hangi takımlısın diye size de oran oluşuyo .her yer algı oldu ülkede 17 35 Yanıtla
  • GFB1907OKAN null:
    Bjk kulübünün yerinde olsam Ferhat Eser i bu sayıdan düşün bizi temsil etmiyor diye açıklama yapardım 43 7 Yanıtla
  • GFB1907OKAN null:
    Ferhat Eser 104 sayı bastılar finalde hâlâ cırcır böceği gibi cırlıyorsun :) 26 11 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:31 Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu
20:47 Ukrayna, Trump’ın Zelenskiy’e yönelik salvolarına karşı resti çekti Ukrayna, Trump'ın Zelenskiy'e yönelik salvolarına karşı resti çekti
19:27 ABD Başkanı Trump’tan Zelenski’ye ’diktatör’ suçlaması ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması
19:14 Eğitime kar engeli 13 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! 13 ilde okullar tatil edildi
18:49 İstanbul’da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kritik uyarılar İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
09:24 Altın çifte rekor kırdı Altın çifte rekor kırdı
09:19 Virüslü domates alarmı Tarımı bitiriyor ve insan sağlığına da zararlı Virüslü domates alarmı! Tarımı bitiriyor ve insan sağlığına da zararlı
09:09 Survivor’da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi Survivor'da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi
08:51 Türkiye korkusu bunu da yaptırdı Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor
08:48 Nereden nereye Galatasaray’da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı Nereden nereye! Galatasaray'da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı
08:36 Hadise’nin konserinde korku dolu anlar Hayranı sahneye atladı Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı
08:27 Silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütü çökertildi Adreslerden cephanelik çıktı Silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütü çökertildi! Adreslerden cephanelik çıktı
08:09 Devrim Özkan ve Bige Önal’in bindiği uçağa yıldırım çarptı Devrim Özkan ve Bige Önal'in bindiği uçağa yıldırım çarptı
08:04 Dünya devi elendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Dünya devi elendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2025 21:56:27. #1.13#
SON DAKİKA: En fazla taraftarı olan kulüp belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.