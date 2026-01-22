En Nesyri için İstanbul'a geldiler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

En Nesyri için İstanbul'a geldiler

Haberin Videosunu İzleyin
En Nesyri için İstanbul\'a geldiler
22.01.2026 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
En Nesyri için İstanbul\'a geldiler
Haber Videosu

Juventus Sportif Direktörü Marco Ottolini, Youssef En-Nesyri'nin transferi için Fenerbahçe ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

İtalyan devi Juventus, Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri için transfer girişimlerine başladı. Siyah-beyazlı kulübün üst düzey bir ismi görüşmeler için İstanbul'a geldi.

MARCO OTTOLINI İSTANBUL'DA

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Juventus Sportif Direktörü Marco Ottolini, Youssef En-Nesyri'nin transferiyle ilgili temaslarda bulunmak üzere İstanbul'a geldi. Ottolini'nin, Fenerbahçe yönetimiyle yüz yüze görüşerek Faslı golcünün durumu ve olası transfer şartlarını masaya yatırması bekleniyor.

JUVENTUS'TAN CİDDİ İLGİ

Juventus cephesinin En-Nesyri'nin sözleşme durumu, bonservis beklentisi ve transfer koşulları hakkında detaylı bilgi aldığı öğrenildi. Görüşmelerin seyrine göre sürecin kısa sürede netlik kazanabileceği ifade ediliyor.

SEZON PERFORMANSI

Youssef En-Nesyri, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 resmi maçta görev aldı. Faslı golcü bu karşılaşmalarda 8 gol atarken 1 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe, Juventus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor En Nesyri için İstanbul'a geldiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Erkan Cinar Erkan Cinar:
    paka paka 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara Adliyesi adli emanetinde 1926 yılına ait defter bulundu Ankara Adliyesi adli emanetinde 1926 yılına ait defter bulundu
Kolondan ses geldiği iddiası binayı boşalttırdı Kolondan ses geldiği iddiası binayı boşalttırdı
Sadettin Saran’ın taktığı şalı satışa çıkardılar Fiyatını duyan mağazalara koştu Sadettin Saran'ın taktığı şalı satışa çıkardılar! Fiyatını duyan mağazalara koştu
Ankara-Trabzon arası yüksek hızlı tren ile 4,5 saate düşecek Ankara-Trabzon arası yüksek hızlı tren ile 4,5 saate düşecek
Tanju Özcan ve CHP’li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti Tanju Özcan ve CHP'li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti
Balıkesir Sındırgı’da 4.5 büyüklüğünde deprem Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem

15:14
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
14:58
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi İşte Sadettin Saran’ın aylık geliri
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri
14:48
Gerginlik tırmanıyor MHP’nin ağır topundan DEM’li Tuncer Bakırhan’a sert yanıt
Gerginlik tırmanıyor! MHP'nin ağır topundan DEM'li Tuncer Bakırhan'a sert yanıt
14:16
AK Parti’den emeklileri umutlandıran çıkış
AK Parti'den emeklileri umutlandıran çıkış
14:09
Ahmet Minguzzi’yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı
Ahmet Minguzzi'yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı
14:01
Merkez Bankası faizi yüzde 37’ye indirdi
Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 15:36:29. #7.11#
SON DAKİKA: En Nesyri için İstanbul'a geldiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.