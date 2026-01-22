En Nesyri için İstanbul\'a geldiler

İtalyan devi Juventus, Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri için transfer girişimlerine başladı. Siyah-beyazlı kulübün üst düzey bir ismi görüşmeler için İstanbul'a geldi.

MARCO OTTOLINI İSTANBUL'DA

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Juventus Sportif Direktörü Marco Ottolini, Youssef En-Nesyri'nin transferiyle ilgili temaslarda bulunmak üzere İstanbul'a geldi. Ottolini'nin, Fenerbahçe yönetimiyle yüz yüze görüşerek Faslı golcünün durumu ve olası transfer şartlarını masaya yatırması bekleniyor.

JUVENTUS'TAN CİDDİ İLGİ

Juventus cephesinin En-Nesyri'nin sözleşme durumu, bonservis beklentisi ve transfer koşulları hakkında detaylı bilgi aldığı öğrenildi. Görüşmelerin seyrine göre sürecin kısa sürede netlik kazanabileceği ifade ediliyor.

SEZON PERFORMANSI

Youssef En-Nesyri, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 resmi maçta görev aldı. Faslı golcü bu karşılaşmalarda 8 gol atarken 1 asistlik katkı sağladı.