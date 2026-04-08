En sonunda bunu da gördük! Maçın ortasında tıraş oldu

Real Madrid ile Bayern Münih arasında oynanan dev maçta tribünlerde yaşanan sıra dışı bir olay dikkat çekti. Karşılaşmayı yerinde izleyen bir taraftarın yaptığı hareket gündem oldu.

MAÇI İZLERKEN TIRAŞ OLDU

Santiago Bernabeu’da mücadeleyi takip eden bir Real Madrid taraftarı, maç sırasında tribünde saç kesimi yaptırdı. Çevredeki taraftarların şaşkın bakışları arasında gerçekleşen bu anlar dikkat çekti.

TRİBÜNLERDE ŞAŞKINLIK YARATTI

Saç kesimi sırasında çevrede bulunan taraftarların olaya ilgiyle baktığı ve bazı kişilerin bu anları cep telefonlarıyla kaydettiği görüldü. Tribünlerde alışılmadık görüntüler oluştu.

SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Kısa sürede sosyal medyada paylaşılan görüntüler, futbolseverler arasında geniş yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı bu anları şaşkınlıkla karşılarken, yorumlar peş peşe geldi.

MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ

Sahadaki mücadele kadar tribünlerde yaşanan bu ilginç an da konuşulurken, olay karşılaşmanın önüne geçen detaylardan biri oldu.