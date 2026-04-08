Real Madrid ile Bayern Münih arasında oynanan dev maçta tribünlerde yaşanan sıra dışı bir olay dikkat çekti. Karşılaşmayı yerinde izleyen bir taraftarın yaptığı hareket gündem oldu.
Santiago Bernabeu’da mücadeleyi takip eden bir Real Madrid taraftarı, maç sırasında tribünde saç kesimi yaptırdı. Çevredeki taraftarların şaşkın bakışları arasında gerçekleşen bu anlar dikkat çekti.
Saç kesimi sırasında çevrede bulunan taraftarların olaya ilgiyle baktığı ve bazı kişilerin bu anları cep telefonlarıyla kaydettiği görüldü. Tribünlerde alışılmadık görüntüler oluştu.
Kısa sürede sosyal medyada paylaşılan görüntüler, futbolseverler arasında geniş yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı bu anları şaşkınlıkla karşılarken, yorumlar peş peşe geldi.
Sahadaki mücadele kadar tribünlerde yaşanan bu ilginç an da konuşulurken, olay karşılaşmanın önüne geçen detaylardan biri oldu.
Son Dakika › Spor › En sonunda bunu da gördük! Maçın ortasında tıraş oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?