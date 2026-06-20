Enciso'dan Destek Çağrısı - Son Dakika
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Enciso'dan Destek Çağrısı

20.06.2026 13:25
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Paraguay'ın galibiyeti sonrası Julio Enciso, eleştirileri yanıtlarken destek istedi.

PARAGUAY'IN Türkiye karşısında aldığı galibiyetin ardından açıklamalar yapan Julio Enciso "Hakkımızda gerçeği yansıtmayan birçok şey söylendi ama biz yolumuza devam edip taraftarlarımızın da bizi desteklemesini bekliyoruz" dedi.

Paraguaylı futbolcu ilk maçta ABD karşısında aldıkları farklı yenilgi sonrası yapılan eleştiriler ve ortaya atılan iddialar üzerine sitem edip, "Öncelikle takım arkadaşlarıma ortaya koydukları büyük mücadele için teşekkür etmek istiyorum. Galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Hakkımızda gerçeği yansıtmayan birçok şey söylendi. İnsanlar bazen olayları farklı değerlendirebiliyor ancak gerçekler tamamen farklıydı. Biz yolumuza devam edip taraftarlarımızın da bizi desteklemesini bekliyoruz. Bizi destekleyen herkesten tek isteğim, bize inanmaya ve destek vermeye devam etmeleri" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Paraguay, Turnuva, Futbol, Spor, Son Dakika

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