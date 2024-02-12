Endonezya'da Dostluk Maçında Yıldırım İsabet Etti: Futbolcu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Endonezya'da Dostluk Maçında Yıldırım İsabet Etti: Futbolcu Hayatını Kaybetti

Endonezya\'da Dostluk Maçında Yıldırım İsabet Etti: Futbolcu Hayatını Kaybetti

Endonezya'nın Batı Java'ya bağlı Bandung kentinde oynanan bir dostluk maçında sahaya düşen yıldırımın isabet etmesi sonucu 35 yaşındaki futbolcu Septain Raharja hayatını kaybetti. Raharja, olayın ardından hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu, Endonezya'da son zamanlarda yıldırım nedeniyle hayatını kaybeden ikinci futbolcu oldu.

12.02.2024 15:14  Güncelleme: 15:20
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Endonezya'da cumartesi günü oynanan bir dostluk maçında sahaya düşen yıldırımın isabet etmesi sonucu 35 yaşındaki futbolcu Septain Raharja hayatını kaybetti.

Endonezya'nın Batı Java'ya bağlı Bandung kentinde bulunan Siliwangi Stadyumu'nda cumartesi günü FC Bandung ile FBI Subang arasında oynanan dostluk maçında yeşil sahaya yıldırım düştü. FC Subang forması giyen 35 yaşındaki futbolcu Septain Raharja, yıldırımın isabet etmesi sonucu yere yığıldı. Olayın ardından Endonezyalı futbolcunun yardımına takım arkadaşları koştu. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Raharja, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Endonezya'da Bojonegoro kulübünde top koşturan 25 yaşındaki bir futbolcu da yıldırımın isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmişti. - JAKARTA

Kaynak: İHA

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