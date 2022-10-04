Endonezya'daki stadyum trajedisinin kurbanları için UEFA maçlarından önce saygı duruşunda bulunulacak - Son Dakika
Üye Girişi

Endonezya'daki stadyum trajedisinin kurbanları için UEFA maçlarından önce saygı duruşunda bulunulacak

04.10.2022 15:20
Endonezya'daki stadyum trajedisinin kurbanları için UEFA maçlarından önce saygı duruşunda bulunulacak

Endonezya'da futbol müsabakası sırasında polisin arbedeyi sonlandırmak için göz yaşartıcı gaz kullanmasının ardından çıkan izdihamda hayatını kaybeden 125 kişi için bu hafta tüm UEFA müsabakalarında saygı duruşunda bulunulacak.

Endonezya'da futbol müsabakası sırasında polisin arbedeyi sonlandırmak için göz yaşartıcı gaz kullanmasının ardından çıkan izdihamda hayatını kaybeden 125 kişi için bu hafta tüm UEFA müsabakalarında saygı duruşunda bulunulacak.

UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, "Kanjuruhan Stadı'ndaki trajik olayların kurbanları anılacak." denildi.

UEFA, Endonezya'daki Kanjuruhan Stadyumu'ndaki trajik olayların kurbanları anısına başlama vuruşundan önce bir dakikalık saygı duruşunda bulunacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Bu saygı duruşu, bu haftaki tüm UEFA maçlarında (Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Avrupa Konferans Ligi ve Kadınlar Dünya Kupası play-off'ları) yer alacak." bilgisi verildi.

YORUMLAR
500
Hakemin verdiği karar tüm futbolcuları şaşkına çevirdi! Hakemin verdiği karar tüm futbolcuları şaşkına çevirdi! 15 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, İzlanda'ya 5-2 yenildi 15 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, İzlanda'ya 5-2 yenildi 19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, İsveç'e 1-0 yenildi 19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, İsveç'e 1-0 yenildi
Kaynak: AA

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Endonezya'daki stadyum trajedisinin kurbanları için UEFA maçlarından önce saygı duruşunda bulunulacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:12 Kurt sürüsü ile karşılaşan antilop sürüsünün yaptıkları şaşkına çevirdi!
21:07 ABD'de korku yaratan seri katil iddiası! Sadece erkekleri hedef alıyor
21:03 Hakemin verdiği karar tüm futbolcuları şaşkına çevirdi!
21:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, ABD'den yardım isteyen Miçotakis'e rest: Ne yaparsan yap, biz gereği neyse yapacağız
20:56 Komedyen Eser Yenenler film için bambaşka bir görünüme büründü! Eşi Berfu Yenenler bile tanımadı
20:42 ABD ile görüşme yapan Miçotakis'ten, Türkiye'ye skandal gönderme
20:25 İtalya, toplu tecavüz olayına karışan futbolcu Robinho için Brezilya'ya iade başvurusu yaptı
20:16 ABD, Ukrayna ordusu için kesenin ağzını açtı! 625 milyon dolarlık yeni destek yolda
20:03 ABD'de yeşil giyen kadınlar, metroda 2 genç kıza kabusu yaşattı
19:44 Delle Alli'ye İngiltere'den kötü haber! Gelecek planları arasında yer almıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2022 22:19:14. #1.12#
SON DAKİKA: Endonezya'daki stadyum trajedisinin kurbanları için UEFA maçlarından önce saygı duruşunda bulunulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement