Enduro & ATV Türkiye Şampiyonası Bilecik'te Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Enduro & ATV Türkiye Şampiyonası Bilecik'te Başladı

Geniş Video İzle

Bilecik'te düzenlenen şampiyonada Birkan Polat gösteri yaptı, 200 kayıtla rekor kırıldı.

19.04.2025 15:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Enduro & ATV Türkiye Şampiyonası, Türkiye akrobasi şampiyonu Birkan Polat'ın muhteşem gösterisiyle başladı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl:

" Marmara Bölgesi'nde 365 gün bu sporun yapılacağı bir yer yapmak istiyoruz"

BİLECİK - Bilecik'te iki gün sürecek olan Enduro & ATV Türkiye Şampiyonası, Türkiye akrobasi şampiyonu Birkan Polat'ın gösterisiyle başladı.

Enduro & ATV Türkiye Şampiyonası'nın ilk ayağı Bilecik'te düzenlenirken, şampiyona öncesi Cumhuriyet Meydanı'ndan idari kayıtlar ve teknik kontroller başladı. Ardından alanda yarış brifingi verilirken, Türkiye akrobasi şampiyonu Birkan Polat da gösterisi gerçekleştirdi.

Enduro & ATV Türkiye Şampiyonası'na 200 kayıt yaptırılırken, bu sayı son yılların rekoru olarak kayıtlara geçti.

"Marmara Bölgesi'nde 365 gün bu sporun yapılacağı bir yer yapmak istiyoruz"

Şampiyona hakkında bilgi veren Bilecik Valisi Şefik Aygöl, "Bugünde federasyonluğumuzun öncülüğünde valiliğimizin desteği ile Enduro ve ATV yarışının ilkini yapacağız. İlkler bu şehre yakışır diye sizleri burada ağırlamaktan büyük onur duyduk. Ancak ilklerin şehri deyince biz bu sporla geçen sene tanıştık. Geçen sene tanıştığımızda şöyle bir hedef koyduk kendimize; bu şehir ilklerin şehri ise böyle bir tesis yapalım ki o da ilklerden olsun. Türkiye'nin en uzun parkurunu yaptık ve bunun yanında Türkiye'nin en zor parkurunu yaptık. Marmara Bölgesi'nde 365 gün bu sporun yapılacağı bir yer yapmak istiyordum. Bugün onu yapma konusunda ciddi adımlar attığımızı memnuniyetle yaptığımızı ifade etmek istiyoruz. Motorcuların çok iyi bir şekilde bu sporu icra ettiklerini, vatanına, milletine bağlı ve trafiği en iyi bir şekilde yönlendirebilen insanlar olduğunu inandık ve bu konuda destek vermeye devam ediyoruz. Her motorcumuzun da bu anlayışla bu sporu devam edeceğine inanıyoruz. Bu inançla biz bu şehirde bu sporun daha ileri gitmesiyle ilgili olarak çabayı devam ettireceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Aygöl, motosiklete bindi ve onun öncülüğünde kortej startı verildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Marmara Bölgesi, Birkan Polat, Şefik Aygöl, Etkinlik, Türkiye, Bilecik, Yaşam, Spor, Atv, Son Dakika

Son Dakika Spor Enduro & ATV Türkiye Şampiyonası Bilecik'te Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arı sokan adamı koruma kıyafeti de kurtaramadı Arı sokan adamı koruma kıyafeti de kurtaramadı
Küresel uyuşturucu ağının çökertildiği operasyondan Türk baronlar çıktı Küresel uyuşturucu ağının çökertildiği operasyondan Türk baronlar çıktı
Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla iki il Ankara yargı çevresine dahil edildi Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla iki il Ankara yargı çevresine dahil edildi
Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti
Özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik Resmi Gazete’de İşte madde madde yeni düzenlemeler Özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik Resmi Gazete'de! İşte madde madde yeni düzenlemeler
TRT dizisinin set aracı takla attı Ünlü oyuncu hastanelik oldu TRT dizisinin set aracı takla attı! Ünlü oyuncu hastanelik oldu
Çanakkale Boğazı çift yönlü ulaşıma kapatıldı Çanakkale Boğazı çift yönlü ulaşıma kapatıldı
Uluslararası seviyede aranan 3 kişi Türkiye’ye getirildi Uluslararası seviyede aranan 3 kişi Türkiye'ye getirildi
Gülben Ergen’in dövmesinin sırrı ortaya çıktı Gülben Ergen'in dövmesinin sırrı ortaya çıktı
Galatasaray’ın iptal edilen penaltısında karar doğru mu Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti Galatasaray'ın iptal edilen penaltısında karar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Kadın doğum kliniğindeki skandalda konuşmalar ortaya çıktı: Ücreti yumurta sayısı belirler Kadın doğum kliniğindeki skandalda konuşmalar ortaya çıktı: Ücreti yumurta sayısı belirler

08:11 Son seçim anketinde çarpıcı sonuç Son seçim anketinde çarpıcı sonuç
07:54 Zirai don felaketinde çiftçiye rekor tazminat ödenecek Zirai don felaketinde çiftçiye rekor tazminat ödenecek
01:19 Küçükçekmece’de 1 kişi otel odasında ölü bulundu Küçükçekmece'de 1 kişi otel odasında ölü bulundu
22:44 Vali Davut Gül’den “Taksim“ açıklaması: Kamu düzenini bozmalarına müsaade etmeyeceğiz Vali Davut Gül'den "Taksim" açıklaması: Kamu düzenini bozmalarına müsaade etmeyeceğiz
20:59 Trendyol Süper Lig’e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu Trendyol Süper Lig'e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu
10:02 İbrahim Tatlıses’in soyadının hikayesi Katıldığı programda ilk kez anlattı İbrahim Tatlıses'in soyadının hikayesi! Katıldığı programda ilk kez anlattı
09:55 Lemina’dan Fenerbahçelileri delirtecek sözler: Yarış falan yok, biz şampiyonuz Lemina'dan Fenerbahçelileri delirtecek sözler: Yarış falan yok, biz şampiyonuz
09:37 Dehşet anları kamerada Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti Dehşet anları kamerada! Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti
09:26 Eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar tutuklandı Kasasından külçe külçe altın çıktı Eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar tutuklandı! Kasasından külçe külçe altın çıktı
09:23 Taşıtlar için yeni uygulama Başvuru için son 10 gün Taşıtlar için yeni uygulama! Başvuru için son 10 gün
09:16 Türkiye kargoda bir ilke imza attı Türkiye kargoda bir ilke imza attı
09:11 Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz şoku Kritik maçta yok Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Kritik maçta yok
09:11 Gülseren Ceylan’dan Mehmet Ali Erbil’e ağır gönderme Gülseren Ceylan'dan Mehmet Ali Erbil'e ağır gönderme
09:07 Parasını buna yatıran yine kazandı Parasını buna yatıran yine kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2025 08:54:43. #7.11#
SON DAKİKA: Enduro & ATV Türkiye Şampiyonası Bilecik'te Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement