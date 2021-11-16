Enerji çalışanları haftası halı saha turnuvası sona erdi

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) ve Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş. (TREPAŞ) tarafından Enerji Çalışanları Haftası nedeniyle ortak düzenlenen ve çalışanların katıldığı Trakya geneli "Halı Saha Turnuvası" sona erdi.

Turnuva kapsamında, şirket içinde, farklı rakiplerle keyifli müsabakalar yapılarak, bu müsabakalarda bir futbol atmosferi oluşturuldu. Trakya genelindeki çalışanlarından oluşan 15 takım Tekirdağ'da bir araya getirilirken, turnuvaya dahil olan kadın takımları da izleyicilerden büyük beğeni topladı. "Neden Olmasın" sloganıyla cinsiyet eşitliğine dikkat çeken kadın çalışanların karşılaşması ilgiyle izlendi.

Toplam 225 çalışanın katıldığı ve 6 hafta süren müsabakalar sonunda, turnuvanın şampiyonu, Tekirdağ takımlarından Dağıtım FC oldu. İkinciliği Kırklareli takımlarından OG Buşing 39, üçüncülüğü ise Edirne İşletme Müdürlüğü'nün kurduğu Edirne Spor elde etti. Kadınlar Gösteri maçının galibi ise FC Bayan Münih takımı oldu.

Turnuva sonrası düzenlenen ödül töreninde konuşan TREDAŞ Genel Müdürü Reşit Bilgili, enerji çalışanları haftası nedeniyle düzenledikleri turnuvada sona geldiklerini belirtirken, "Bu yıl ilk olarak başladığımız halı saha turnuvasını inşallah geleneksel hale getireceğiz. Bu aktiviteler sayesinde ekibin ortak birlikteliği, kaynaşma ve bağlılığı artıyor. Turnuvada çok heyecanlı ve güzel hatıralar oldu. Kadın çalışanlarımız da bu turnuvaya renk kattılar. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra TREDAŞ Genel Müdür Bilgili, Mali ve İdari İşler Direktörü Süleyman Can, Yatırımlar Direktörü Cem Topbakan ve Operasyonlar Direktörü Veysel Toprak ile kurum müdürleri tarafından dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.

Dağıtım FC takımı kaptanı Emre Arslantaş'a şampiyonluk kupası Genel Müdür Bilgili tarafından verilirken, kupasını alan takım oyuncularının sevinçleri görülmeye değer anlar yaşattı.

Turnuvada, gol kralı ödülünü Dağıtım FC takımından Berat Musul elde ederken, Fair Play ödülünü Kırklareli OG Buşing39 takımından Tolga Akgün, en enerjik çalışan ödülünü ise 61 yaşındaki Mustafa Yavuz Arslan aldı. - TEKİRDAĞ