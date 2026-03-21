Enes Balcıoğlu Sezonu Kapattı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Denizli İdmanyurdu'nda 19 yaşındaki stoper Enes Balcıoğlu sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı. Genç savunmacı çapraz bağlarından ameliyat oldu. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Enes Balcıoğlu, özel bir hastanede Op. Dr. Özüm Cem Aslan tarafından sağ dizinden başarılı bir ön çapraz bağ operasyonu geçirmiştir. Futbolcumuz Enes Balcıoğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede yeniden sahalara dönmesini temenni ediyoruz" denildi.

Enes bu sezon ligde 7, kupada 1 maçta görev yaptı.