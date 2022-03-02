Enes Ünal'a La Liga şoku - Son Dakika
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Enes Ünal'a La Liga şoku

02.03.2022 17:15
Enes Ünal'a La Liga şoku

İspanya La Liga ekibi Getafe forması giyen ve Şubat ayında çıktığı 4 maçta 6 gol atan milli futbolcu Enes Ünal, İspanya'da ayın futbolcusu oylamasında aday gösterilmedi.

İspanya La Liga ekibi Getafe forması giyen ve Şubat ayında çıktığı 4 maçta 6 gol atan milli futbolcu Enes Ünal, İspanya'da ayın futbolcusu oylamasında aday gösterilmedi.

Bu sezon 25 maçta 13 gol kaydeden bu gollerin 6'sını Şubat ayında rakip filelere bırakan 24 yaşındaki futbolcu ayın futbolcuları oylamasında kendisine yer bulamadı. Oylamada yer alan hücum oyunlarından Mallorca forması giyen Vedat Muriç, 4 maçta 2 gol 1 asist, Barselona forması giyen Pierre-Emerick Aubameyang 4 maç 4 gol, Real Betis forması giyen Nabil Fekir 4 maçta 1 gol ve Elche forması giyen Pere Milla ise 4 maçta 2 gol 1 asistlik performans gösterdi.


- İstanbul
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Enes Ünal, La Liga, İspanya, Getafe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Enes Ünal'a La Liga şoku - Son Dakika


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