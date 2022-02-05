Enes Ünal fırtına gibi esti! Karşılaşmayı Kuntz da izledi

Bu sezon Getafe performansıyla İspanya'da dikkatleri üzerine çeken Enes Ünal'ın yükselişi Levante karşısında da sürdü. Getafe'nin Levante'yi 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada 2 gol Enes Ünal'dan geldi.

ŞIK GOLLER

Enes 1. dakikada şık kafa golüyle açılışı yaptı. 29. dakikada ise ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Son sözü 90+4'te Carles Alena söyledi.

KUNTZ DA TAKİP ETTİ

Eenes, son 12 karşılaşmada 9 kez gol sevinci yaşadı. Enes'in yıldızlaştığı karşılaşmayı A Milli Takım'ın hocası Stefan Kuntz da takip etti.