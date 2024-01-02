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Enes Ünal'ın takımı Getafe, Rayo Vallecano'ya 2-0 mağlup oldu - Son Dakika
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Enes Ünal'ın takımı Getafe, Rayo Vallecano'ya 2-0 mağlup oldu

LaLiga'nın 19. haftasında Getafe, sahasında Rayo Vallecano'ya 2-0 yenildi. Sergio Camello'nun attığı gollerle konuk ekip galibiyete ulaştı. Getafe'de Juanmi Latasa, Mason Greenwood ve Damian Suarez kırmızı kart gördü. Enes Ünal ise 7,5 ay sonra sahalara geri döndü.

Enes Ünal\'ın takımı Getafe, Rayo Vallecano\'ya 2-0 mağlup oldu
02.01.2024 - 21:19,
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İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) 19. haftanın açılış maçında Enes Ünal'ın takımı Getafe, sahasında Rayo Vallecano'ya 2-0 mağlup oldu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45+1 ve 47. dakikalarda Sergio Camello kaydetti.

Getafe'de 40. dakikada Juanmi Latasa, 50. dakikada Mason Greenwood, 70. dakikada ise Damian Suarez kırmızı kart gördü.

Geçen yılın mayıs ayında sağ dizinden sakatlanan ve ameliyat edilen milli futbolcu Enes Ünal, bu maçla birlikte sahalara geri döndü. Mücadelenin 69. dakikasında oyuna dahil olan Enes, yaklaşık 7,5 ay sonra ilk kez süre aldı.

Rayo Vallecano bu galibiyetle puanını 23'e yükseltirken, Getafe ise 26 puanda kaldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Enes Ünal'ın takımı Getafe, Rayo Vallecano'ya 2-0 mağlup oldu - Son Dakika
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