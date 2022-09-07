Milli biniciler, usta, genç, genç yetişkin, kadın, yıldız olmak üzere tüm kategorilerde Türkiye'yi temsil edecek.

Kaynak: AA

Türkiye, Romanya, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Engel Atlama Balkan Şampiyonası, Romanya'da yapılacak - Son Dakika

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