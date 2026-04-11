İngiltere’de düzenlenen bir at yarışı, trajik bir olayla gündeme geldi. Yarışın son anlarında yaşanan kaza, büyük üzüntüye neden oldu.
Yarışın son engelini atlarken sırtı kırılan atın, buna rağmen yarışı tamamladığı ve birinci olduğu öğrenildi. Ancak finişin ardından durumunun ağır olduğu fark edildi.
Yarışı kazanmasına rağmen ağır yaralanan at, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Bu dramatik olay, yarışa tanıklık edenleri derinden etkiledi. Kazaya ait görüntüler kısa sürede gündem olurken, birçok kişi yaşanan trajedi karşısında büyük üzüntü yaşadı.
Son Dakika › Spor › Engelden atlarken sırtı kırılan yarış atının acı sonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)