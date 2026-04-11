Engelden atlarken sırtı kırılan yarış atının acı sonu

11.04.2026 10:33
İngiltere'de son engelden atlarken sırtı kırılan at, yarışı kazandıktan sonra hayatını kaybetti.

İngiltere’de düzenlenen bir at yarışı, trajik bir olayla gündeme geldi. Yarışın son anlarında yaşanan kaza, büyük üzüntüye neden oldu.

SON ENGELDE AĞIR YARALANDI

Yarışın son engelini atlarken sırtı kırılan atın, buna rağmen yarışı tamamladığı ve birinci olduğu öğrenildi. Ancak finişin ardından durumunun ağır olduğu fark edildi.

ZAFERİN ARDINDAN ACI SON

Yarışı kazanmasına rağmen ağır yaralanan at, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Bu dramatik olay, yarışa tanıklık edenleri derinden etkiledi. Kazaya ait görüntüler kısa sürede gündem olurken, birçok kişi yaşanan trajedi karşısında büyük üzüntü yaşadı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • @abdyrahym @abdyrahym:
    atlara çok uzuluyorum ayaklari kırılsa bile direk öldüruyorlar ben olsam tedavi edip sakat olsa bile yemini suyunu verip bakardım kendi eceli gelip olunceye kadar 34 0 Yanıtla
  • Hüseyin Şentürk Hüseyin Şentürk:
    Bu canlara sırf vampirler para kazansın diye eziyet ediliyor. 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
