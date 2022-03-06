Engelleri madalyalarla aşan üç arkadaş yeni başarılar için birlikte ter döküyor - Son Dakika

Gaziantep'te düzenlenen İşitme Engelliler Tekvando Türkiye Şampiyonası'nda ilk 3 dereceyi elde ederek kürsüyü paylaşan takım arkadaşları, yeni başarılar için çalışmalarını sürdürüyor.

Melikgazi Spor Kulübü sporcuları Türkan Teke, Dudu Pumak ve Merve Çimen, yaklaşık 3 yıldır birlikte antrenman yapıyor. Bireysel olarak birçok başarıya imza atan 3 sporcu, son olarak 13-14 Ocak'ta Gaziantep'te düzenlenen İşitme Engelliler Tekvando Türkiye Şampiyonası'nda poomse kategorisinde kürsüye birlikte çıkma başarı gösterdi.

6 Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra Avrupa ve dünya ikinciliği bulunan 22 yaşındaki Türkan Teke, Gaziantep'teki Türkiye Şampiyonası'nda da birincilik kürsünü bırakmadı.

Teke bu başarısının ardından Brezilya'da 1-15 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

"Kürsüdeki tüm sporcuların kulübümüzden olması harika bir duygu"

İşitme cihazıyla duyabilen sporculardan Teke, AA muhabirine, Gaziantep'teki Türkiye Şampiyonası'nda kulüp olarak büyük bir başarıya imza attıklarını söyledi.

Melikgazi Spor Kulübü'nün önümüzdeki yıllarda adından sıkça bahsettireceğini vurgulayan Teke, "Kürsüdeki tüm sporcuların bizim kulübümüzden olması harika bir duygu. Takım arkadaşlarıma beni kürsüde yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum." dedi.

14 yaşında Dudu Pumak ise 4 yıl önce tekvando sporuna başladığını belirtti.

3 Türkiye birinciliği, 3 Türkiye ikinciliği ve 3 de uluslararası üçüncülüğü bulunduğunu aktaran Pumak, "Yıldızlar kategorisinde olmama rağmen Gaziantep'te büyüklerle yarışıp kulüp arkadaşlarımla birlikte kürsüye çıktım. Bu turnuvaya çok iyi hazırlanmıştık. Hepimiz o kürsüye çıkmayı hakkettik. Emeğimizin karşılığını aldığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kategorisi yıldızlar olmasına rağmen büyüklerde yarışarak üçüncülük kürsüsüne çıkan Merve Çimen ise "16 yaşındayım. 4 kez Türkiye şampiyonluğu iki kez de Türkiye ikinciliğim var. Gaziantep'te ilk kez büyükler kategorisinde yarıştım. Buna rağmen üçüncü olmayı başardım. Biz kulüp olarak bu şampiyonaya çok iyi hazırlanmıştık. Çok şükür tüm dereceleri biz aldık. Başarılarımızın devam edeceğine inanıyorum." diye konuştu.

Antrenörleri sporcularının başarısıyla gurur duyuyor

Antrenör Yunus Emre Sayan da ise Gaziantep'te düzenlenen İşitme Engelliler Tekvando Türkiye Şampiyonası'nda yıldızlar, gençler ve büyüklerin tek kategoride yarıştığını söyledi.

Melikgazi Spor Kulübü'nün buradaki başarının ülke sporuna örnek olabileceğini aktaran Sayan, şunları kaydetti:

"Normalde büyükler kategorisindeki sporcumuz Türkan Teke birinci, yıldızlar kategorisinde yarışması gereken Dudu Pumak ikinci ve gençler kategorisindeki Merve Çimen ise üçüncü oldu. Türkiye genelinde yapılan bir organizasyonda kürsüyü Kayseri'den bir kulübün sporcularının doldurmuş olması bizi ziyadesiyle mutlu etti. Bunun haklı gururunu yaşıyoruz."