Dünyanın ilk ve tek engelli kadın ralli pilotu Kübra Denizci Keskin, 16 yaşında geçirdiği omurilik yaralanmasının ardından sporu bırakmadı, Türkiye ve Avrupa'da elde ettiği derecelerle dikkat çekti. Eşiyle birlikte hazırladıkları özel tertibatlı aracıyla Avrupa Ralli Şampiyonası'nda iki ayrı yarışta birincilik elde eden, Türkiye Şampiyonası'nı ise iki farklı klasmanda ikinci olan Keskin, sponsoru Osmangazi Belediyesi'ne ve Başkan Erkan Aydın'a teşekkür etti.

Bursa'da yaşayan ve Osmangazi Belediyesi'nde görev yapan dünyanın ilk ve tek engelli kadın ralli pilotu olarak motor sporlarında mücadele eden Kübra Denizci Keskin, fiziksel engellerin hayallerin önünde engel olamayacağını elde ettiği başarılarla gösteriyor. 16 yaşında geçirdiği omurilik yaralanmasının ardından yaşamına tekerlekli sandalyeyle devam eden Keskin, iki üniversite bitirerek klinik psikolog oldu, çalışma hayatına atıldı ve çocukluk hayali olan ralli pilotluğunu da gerçeğe dönüştürdü. 2026 sezonunda Türkiye ve Avrupa'da elde ettiği derecelerle başarılı bir yılı geride bırakan Kübra Denizci Keskin, hem kadınlara hem de engelli bireylere ilham verdi.

Ralli pilotluğu hayalini gerçekleştirmek için 2018 yılında harekete geçen Keskin, federasyonlara ve takımlara başvurarak bu alanda yarışabilmek için mücadele etti. Dünyada ilk kez engelli bir kadın pilot olarak bu branşta yer almaya çalışmanın kolay olmadığını belirten Kübra Denizci Keskin, 2022 yılında yarış lisansını alabildi. 2023 yılında Türkiye Tırmanma Şampiyonası ile motor sporlarına adım atan Keskin ardından Türkiye ve Avrupa Ralli Şampiyonaları'nda mücadele etmeye başladı.

"2018 yılında bu hayalimle ilgili ilk adımımı attım"

Eşi Ahmet Keskin'in bu süreçte kendisine büyük destek verdiğini anlatan başarılı pilot, eşiyle pistte tanıştıklarını ve birlikte özel tertibatlı bir araç tasarlayarak, yarışmaya başladıklarını söyledi. Ralliye başlama sürecinde hem fiziksel engellerle hem de toplumdaki ön yargılarla karşılaştığını ifade eden Keskin, "Benim spora başlamam çok kolay olmadı. 2018 yılında bu hayalimle ilgili ilk adımımı attım. Federasyonlara başvurdum, takımlara başvurdum ama dünyada bir şeyi ilk defa yapıyorsanız o kapılar çok kolay açılmıyor. 2022 yılında lisansımı alabildim" diye konuştu.

2026 sezonunu değerlendiren Kübra Denizci Keskin, Türkiye Ralli Şampiyonası'nda katıldığı 7 yarışın 6'sında podyuma çıkma başarısı gösterdi. Sezon boyunca istikrarlı bir performans sergileyen Keskin, Türkiye Ralli Şampiyonası'nı hem kendi kategorisinde hem de kadın pilotlar klasmanında ikinci sırada tamamladı.

Türkiye'deki başarısını uluslararası arenaya da taşıyan Kübra Denizci Keskin, Avrupa Ralli Şampiyonası kapsamında İtalya'da düzenlenen Rally di Roma Capitale ile Çekya'daki Czech Barum Rally Zln yarışlarında RC5 kategorisinde birinci oldu. Avrupa'da üç sezondur mücadele ettiğini belirten başarılı pilot, Türk bayrağını uluslararası organizasyonlarda dalgalandırmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını vurguladı.

"ülkemizi temsil etmek benim için çok büyük bir gururdu"

Avrupa'daki başarılarının kendisi için unutulmaz olduğunu dile getiren Keskin, "Avrupa'da olmak, Türk bayrağını Avrupa'da dalgalandırmak benim için çok önemli. Bu sene Çek Cumhuriyeti ve Roma yarışlarında kendi kategorimde birinci oldum. Bu gerçekten benim için çok büyük bir başarıydı. Hem bir kadın pilot olarak hem de engelli bir sporcu olarak orada ülkemizi temsil etmek benim için çok büyük bir gururdu" ifadelerini kullandı.

Rallinin erkek egemen bir spor dalı olduğuna dikkat çeken Kübra Denizci Keskin, kadın ve engelli bir sporcu olarak aynı parkurda engelsiz pilotlarla mücadele ettiğini belirtti. Yarışlara başladığı ilk dönemlerde çevresindekilerin kendisine hayret ederek yaklaştığını anlatan Keskin, zaman içerisinde başarılarıyla bu algıyı değiştirdiğini söyledi.

"Özel tertibatlı bir araçla yarışıyorum"

Özel tertibatlı araç kullandığını ve otomobili yalnızca elleriyle kontrol ettiğini belirten Keskin, "Ben ayaklarımı hiç kullanmıyorum ve özel tertibatlı bir araçla yarışıyorum. Aslında diğer pilotların yaptığı şeyi ben sadece iki elimle yapmaya çalışıyorum. İnsanlar ilk başta 'Pilot siz misiniz?' diye merakla soruyor. Ancak bunu öğrendiklerinde ve bizi podyumda başarılarımızla gördüklerinde çok mutlu oluyorlar ve destekliyorlar" dedi.

"Sadece Türkiye'de değil, dünyada da bir rol model olduğuma inanıyorum"

Kübra Denizci Keskin, karşılaştığı en büyük engellerin her zaman fiziksel olmadığını belirterek, "Bazen fiziksel engellerden ziyade zihinsel engellerle ve tabularla karşılaşabiliyoruz. Ama şuna çok inanıyorum, bir kere o kapıyı açtığınızda aslında herkes size inanır hale geliyor. Bugün baktığımızda sadece Türkiye'de değil, dünyada da bir rol model olduğuma inanıyorum" şeklinde konuştu.

Motor sporlarında yarışabilmek için ciddi bütçelere ve destekçilere ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Keskin, Osmangazi Belediyesi'nde 16 yıldır çalıştığını ve son üç yıldır belediyenin desteğiyle yarışlara katıldığını söyledi. Aynı zamanda Team Finans Türkiye takımı adına mücadele ettiğini aktaran başarılı sporcu, iş hayatıyla profesyonel sporculuğu bir arada sürdürmenin kolay olmadığını ifade ederek, desteklerinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.

"İmkanlardan bağımsız olarak azim başarıyı getiriyor"

Yarışlara başladığında kendisine özel tertibatlı bir araçla nasıl mücadele edeceği ve rakiplerini nasıl geçeceği yönünde sorular sorulduğunu anlatan Kübra Denizci Keskin, başarının yalnızca imkanlarla sınırlı olmadığını vurguladı. Keskin, "Ben her zaman şuna inanıyorum, imkanlardan bağımsız olarak aslında bir işte sebat etmek, azimli olmak ve tutkuyla yarışmak mutlaka başarıyı getiriyor. İlk kupamı kaldırdığımda da bunu hissetmiştim" ifadelerini kullandı.

Bir klinik psikolog olarak da hayallerinden vazgeçmek üzere olan insanlara seslenen Keskin, başarıya ulaşmanın bir yolculuk olduğunu ve küçük adımların zaman içerisinde büyük sonuçlar doğurabileceğini dile getirdi.

2018 yılında kurduğu hayali 2022 yılında gerçekleştirebildiğini hatırlatan Kübra Denizci Keskin, hedeflerine ulaşmak için zorlandığı dönemlerde evinde simülatör kullanarak çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Gençlere ve kadınlara tavsiyelerde bulunan Keskin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hayatta birçok zorlu an var. Başarısız olduğumuzu hissettiğimiz ya da bize bir şekilde kapıların açılmadığı zamanlar var. Bence en temel konu orada vazgeçmemek. Bir şey yapmak istiyorsanız birilerinin size bir şey yapmasından ziyade öncelikle siz kendiniz için bir adım atın. Küçük adımlar hayallerinize giden büyük yolları oluşturuyor. Size olmaz diyen kişilere gayretle, çabayla bir şeyleri gösterebilirsiniz. Hayatta birazcık inatçı olmak gerekiyor. Düştüğümüz yerden kalkabilmek için kendimizden, hayatımızdan ve hikayemizden vazgeçmememiz gerekiyor."