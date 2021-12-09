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Engelli milli sporcular İzmir'de üniversite öğrencileriyle buluştu Açıklaması - Son Dakika

Engelli milli sporcular İzmir'de üniversite öğrencileriyle buluştu Açıklaması

09.12.2021 15:58
Engelli milli sporcular İzmir'de üniversite öğrencileriyle buluştu Açıklaması

Engelli milli sporcular, Dokuz Eylül Üniversitesinin (DEÜ) özel gereksinimi olan bireylerin sosyal rollerine dikkat çekmek, engelsiz toplum konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği "Dokuz+1 Engelleri Aşma Programı" kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Engelli milli sporcular, Dokuz Eylül Üniversitesinin (DEÜ) özel gereksinimi olan bireylerin sosyal rollerine dikkat çekmek, engelsiz toplum konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği "Dokuz+1 Engelleri Aşma Programı" kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

DEÜ Sabancı Kültür Merkezi'ndeki programın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, hayatın her zaman hayalleri ve beklentileri karşılamadığını belirterek, içinde bulunulan şartlar ne kadar zor olursa olsun insanı ayakta tutan hakikatin, engelleri aşmak için verilen mücadelede, azimde ve kararlılıkta kendisini gösterdiğini söyledi.

Rektörlük olarak özel gereksinimi olan bireylerin ihtiyaçlarını anlayarak sorunlarına çözüm bulmaya, onları destekleyerek toplum hayatına güç vermeye gayret ettiklerini vurgulayan Hotar, "Yaşam hakkına olan inancımız, farklılıkları ve zorlukları anlamamızı sağlarken erişilebilirlik noktasında fikirlerimize ve projelerimize de yön vermektedir. Bu noktada toplumdaki her bireyin, adil ve eşit şekilde kamu hizmetlerinden yararlanmasını ayrımcılığa ve ön yargılara maruz kalmamalarını hedefliyoruz. Bu sebeple özel gereksinimi olan mensuplarımızın talep ve beklentilerini titizlikle ele alıyor yatırımlarımızı buna göre şekillendiriyoruz." diye konuştu.

Hotar konuşmasının ardından görme engelli iki öğrenciye Braille not alma cihazı hediye etti.

Zafer Bayramı'yla gelen zafer

Program kapsamında "Mücadele Azmi ve Zirveye Giden Yol" başlıklı panel düzenlendi.

Panelde konuşan Ampute Futbol Milli Takımı kalecisi Erdi Arslan, İzmir'de doğduğunu ve eğitimini burada tamamladığını, futbolun çocukluk hayali olduğunu anlattı.

Arslan, "Altay Spor Okulu'nda spora başladım. Bir gün hocam 'yeteneğin var ama engellisin, profesyonel olamazsın' dedi. Çok üzüldüm. Ama karakterimde vazgeçmek olmadı. Ampute futbolla tanıştım. Milli takımda görev alıyorum. Dünya ikinciliğimiz var. Dünya şampiyonluğunu ülkemize kazandırmak istiyoruz." diye konuştu.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan paralimpik masa tenişçi Abdullah Öztürk de doğuştan bedensel engelli olduğunu kaydetti.

Okulda ders aralarında masa tenisi oynamaya başladığını ve çok sevdiğini ifade eden Öztürk, şöyle konuştu:

"15 yıl önce bir hocam 'masa tenisinde en iyisi olmaya var mısın?' dedi. Bugün dünyanın en iyi masa tenisi oyuncuları arasında olmaktan çok mutluyum. Hedeflerim var, gelecek olimpiyatta yeni altın madalya almak istiyorum. Olimpiyatlardaki final maçım 30 Ağustos Zafer Bayramı'na denk gelmişti. O gün uyandım, telefonuma baktığımda Zafer Bayramı'yla ilgili paylaşımlar vardı. 'Bugün mutlaka şampiyon olmam lazım' dedim. Final maçına çıktım, geriye düştüm. 'Sonunda İstiklal Marşı var, bayrağımı göndere çektirme var' dedim, o hevesle mücadele ettim."

Panelde DEÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi Dekan Vekili Arzu Genç de konuşma yaptı.

Program, görme engelli müzisyen Bilal Göregen'in verdiği konserle sona erdi.

Engelli, Eylül, İzmir, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Engelli milli sporcular İzmir'de üniversite öğrencileriyle buluştu Açıklaması - Son Dakika Spor


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