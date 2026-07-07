Engelli Pilot Kübra'dan İtalya'da Çifte Başarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Engelli Pilot Kübra'dan İtalya'da Çifte Başarı

Engelli Pilot Kübra\'dan İtalya\'da Çifte Başarı
07.07.2026 11:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kübra Denizci Keskin, Rally di Roma Capitale'de birincilik ve üçüncülük elde etti.

TÜRKİYE'nin ilk engelli kadın pilotu Kübra Denizci Keskin, İtalya'da FIA Avrupa Ralli Şampiyonası kapsamında düzenlenen Rally di Roma Capitale'de, Rally5 kategorisinde birincilik elde ederken, İtalya Kadın Pilotlar Kupası'nı da üçüncü sırada tamamlayarak çifte başarıya imza attı.

İtalya'nın başkenti Roma'da 3-5 Temmuz tarihleri arasında, Avrupa'nın en zorlu asfalt rallileri arasında gösterilen FIA Avrupa Ralli Şampiyonası yapıldı. Organizasyona katılan 130 ekip, 11 özel etap ve 197 kilometrelik zamana karşı mücadelede sporcular hem hızlarını hem de dayanıklılıklarını ortaya koydu. Şampiyona da Osmangazi Belediyesi'ni temsil eden ve Team Binance TR adına yarışan Kübra Denizci Keskin, co-pilotu Kerem Deveci ile birlikte elden gaz-fren sistemiyle özel olarak donatılmış Ford Fiesta Rally5'in direksiyonuna geçti. Sporcu, zorlu etapları üstün bir performansla tamamlayarak Rally5 kategorisinde birincilik elde ederken, İtalya Kadın Pilotlar Kupası'nı da üçüncü sırada tamamlayarak çifte başarıya imza attı.

İtalya'da elde ettiği önemli başarının ardından gözünü Avrupa Ralli Şampiyonası'nın bir sonraki ayağı olan Barum Czech Rally Zlin'e çeviren Kübra Denizci Keskin, geçtiğimiz yıl kendi kategorisinde zirvede tamamladığı organizasyonda bu yıl da aynı başarıyı tekrarlayarak Türkiye'ye yeni gururlar yaşatmayı hedefliyor.

Kaynak: DHA

Türkiye, İtalya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Engelli Pilot Kübra'dan İtalya'da Çifte Başarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı 2 genç öldü, 1’i ağır yaralı Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı! 2 genç öldü, 1'i ağır yaralı
NATO Zirvesi neden önemli, Ankara’da hangi kararlar alınabilir NATO Zirvesi neden önemli, Ankara'da hangi kararlar alınabilir?
Osmaniye’de düğün salonu önünde çıkan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı Osmaniye'de düğün salonu önünde çıkan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
ABD Başkanı Trump’ın kalacağı otelin karşısına Filistin bayrağı asıldı ABD Başkanı Trump'ın kalacağı otelin karşısına Filistin bayrağı asıldı
Rekor trafik cezası yediği gün canına kıydı Rekor trafik cezası yediği gün canına kıydı
NATO Zirvesi için düğmeye basıldı Polis üniformalarında dikkat çeken değişiklik NATO Zirvesi için düğmeye basıldı! Polis üniformalarında dikkat çeken değişiklik

11:01
Trump Türkiye’ye geliyor Air Force One dünyanın en çok takip edilen uçağı oldu
Trump Türkiye'ye geliyor! Air Force One dünyanın en çok takip edilen uçağı oldu
10:53
Şam’da Macron’un otelinin yakınındaki patlamadan ilk görüntü
Şam'da Macron'un otelinin yakınındaki patlamadan ilk görüntü
10:37
Şam’da Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un kaldığı otelin yakınında patlama
Şam'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kaldığı otelin yakınında patlama
10:29
Küresel piyasalar Ankara’dan gelecek mesajlara odaklandı
Küresel piyasalar Ankara'dan gelecek mesajlara odaklandı
10:23
NATO Ankara Zirvesi, Savunma Sanayii Forumu ile başladı
NATO Ankara Zirvesi, Savunma Sanayii Forumu ile başladı
10:06
NATO Zirvesi’ne damga vuracak hamle Ortak füze üretimi geliyor
NATO Zirvesi'ne damga vuracak hamle! Ortak füze üretimi geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 11:09:48. #7.12#
SON DAKİKA: Engelli Pilot Kübra'dan İtalya'da Çifte Başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.