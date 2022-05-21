Engelliler Golf Milli takım sporcusu Mehmet Kazan, Almanya'da iki kupa kazandı

Milli takım sporcusu Mehmet Kazan, 2022 German International Men and Ladies Disabled Championship'te iki kupa kazanma başarısı gösterdi.

Avrupa Engelliler Golf Birliği'nin organize ettiği 2022 German International Men and Ladies Disabled Championship Almanya'nın Baden kentinde yapıldı. Baden Hills Golf und Curling Club'da düzenlenen müsabakada İngiltere, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda, Şili, Almanya ve Türkiye'den toplamda 51 sporcu mücadele etti. Organizasyonda, Türkiye'yi TGF Sportif Direktörü ve Milli Takım Başantrenörü Erol Şimşek önderliğinde Engelliler Golf Milli takımı sporcuları Mehmet Kazan ve Ahmet Özyazıcı temsil etti.

Oynanan müsabakaların final raundunun sonunda erkekler gross da Mehmet Kazan ilk raund 81, ikinci raund 73 gross skor, Alman rakibi Timo Klischan ilk raund 78, ikinci raund 76 gross skor oynayarak toplamda 154'er (+10) gross skorla liderliği paylaşınca, aralarında bir play off maçı yapıldı. 18'inci çukurda oynanan play off maçında rakibinin gerisinde kalan Mehmet Kazan, ikinci oldu. Erkekler Net kategorisinde ise iki gün sonunda toplamda 150 net skorla yine ikinci olarak müsabakaları tamamlayan Mehmet Kazan, iki kupanın da sahibi oldu.Bir diğer milli sporcu Ahmet Özyazıcı, erkekler grossda toplamda 201 (+57) gross skorla 18'inci sırada yer alırken, net kategoride de toplamda 171 net skorla yine 18'inci oldu.