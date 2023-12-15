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Engelsiz Yaşam Akademisi'ne Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basketbol Takımı Ziyareti - Son Dakika
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Engelsiz Yaşam Akademisi'ne Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basketbol Takımı Ziyareti

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basketbol Takımı, Engelsiz Yaşam Akademisi'nin özel bireylerini ziyaret ederek onlara moral verdi. Ziyarette basketbol takımı, atölyeleri gezdi, resim yaptı, ahşap boyadı ve survivor parkurunda yarıştı. Son olarak takım ve öğrenciler birlikte dans etti ve şarkı söyledi.

Engelsiz Yaşam Akademisi\'ne Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basketbol Takımı Ziyareti
15.12.2023 - 15:22,
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Engelsiz Yaşam Akademisi'nin özel bireylerinin, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basketbol Takımı ziyaretinden duydukları mutluluk gözlerinden okundu.

Denizli'yi Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde temsil eden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basketbol Takımı çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Oynadığı son iki maçı kazanarak moral bulan basketbol takımı, bu kez Engelsiz Yaşam Akademisi'nin özel bireylerine moral oldu. Başantrenör Zafer Aktaş, Genel Menajer Evren Yenice, İdari Menajer Mustafa Soğancı, Takım Menajeri Ömer Halat, oyunculardan Alihan Demir, Marko Pecarski, Çağatay Özkan, Nate Mason ve Muhaymin Mustafa Engelsiz Yaşam Akademisi'ni ziyaret ettiler. Gerçekleştirilen ziyarette basketbol takımı ilk önce atölyeleri gezerek ders gören özel bireyler ile vakit geçirdi. Hem teknik kadro hem oyuncular, özel bireyler ile resim yapıp ahşap boyadılar. Ardından oyuncular ile özel bireyler survivor parkurunda kıyasıya mücadele etti.

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı yarışmada özel bireyler adeta yeteneklerini konuşturdular. Ziyaretin son kısmında ise Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basketbol Takımı ile Engelsiz Yaşam Akademisi'nin özel öğrencileri dans edip şarkı söylediler. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Engelsiz Yaşam Akademisi'ne Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basketbol Takımı Ziyareti - Son Dakika
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