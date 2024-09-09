Pep Guardiola'dan Engin Altan Düzyatan'a büyük sürpriz - Son Dakika
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Spor

Pep Guardiola'dan Engin Altan Düzyatan'a büyük sürpriz

Pep Guardiola\'dan Engin Altan Düzyatan\'a büyük sürpriz

Engin Altan Düzyatan, oğlu Emir Aras ile birlikte Premier Lig ekiplerinden Manchester City'yi ziyaret ederek takımın antrenmanına izledi. Emir Aras, Teknik direktör Pep Guardiola ve Belçikalı oyuncu Kevin De Bruyne ile bir araya gelerek forma imzalattı. Ünlü oyuncu da kendileriyle yakından ilgilenen Guardiola ve İngiliz ekibine teşekkür etti.

09.09.2024 16:52
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Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, oğlu Emir Aras ile birlikte İngiltere Premier Lig'in devlerinden Manchester City'nin antrenmanını ziyaret etti.

GUARDIOLA'DAN YAKIN İLGİ

Düzyatan, kendisinin ve oğlunun Guardiola ile olan bu özel anlarını takipçileriyle paylaştı. Emir Aras, İspanyol teknik adam Pep Guardiola ve Belçikalı futbolcu Kevin De Bruyne'a forma imzalattı.

Engin Altan Düzyatan, oğluyla birlikte Manchester City'i ziyaret etti

ÜNLÜ OYUNCUDAN TEŞEKKÜR MESAJI

Ziyaret sonrası sosyal medya üzerinden teşekkür mesajı yayınlayan ünlü oyuncu, yaptığı açıklamada, "Beni ve oğlumu ağırladığınız için teşekkür ederim, bizim için inanılmaz bir deneyimdi" ifadelerini kullandı.

Engin Altan Düzyatan, oğluyla birlikte Manchester City'i ziyaret etti

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Son Dakika Spor Pep Guardiola'dan Engin Altan Düzyatan'a büyük sürpriz - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

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  • BARAN DEMİR: Bu habere çok mutlu oldum :) 1 2 Yanıtla

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