Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, oğlu Emir Aras ile birlikte İngiltere Premier Lig'in devlerinden Manchester City'nin antrenmanını ziyaret etti.
Düzyatan, kendisinin ve oğlunun Guardiola ile olan bu özel anlarını takipçileriyle paylaştı. Emir Aras, İspanyol teknik adam Pep Guardiola ve Belçikalı futbolcu Kevin De Bruyne'a forma imzalattı.
Ziyaret sonrası sosyal medya üzerinden teşekkür mesajı yayınlayan ünlü oyuncu, yaptığı açıklamada, "Beni ve oğlumu ağırladığınız için teşekkür ederim, bizim için inanılmaz bir deneyimdi" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Pep Guardiola'dan Engin Altan Düzyatan'a büyük sürpriz - Son Dakika
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