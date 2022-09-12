Engin Baltacı: Bütün olumsuzluklara rağmen şampiyon olacağımıza eminim

"Başkanımızın 'Bu hakemlerle bu iş olmaz' dediği tutumunu biz de devam ettiriyoruz"

"Biz herkes için adalet istiyoruz"

Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, - Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı, takımının Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olduğu müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Ben ve bütün futbol kamuoyunun aklında kalan en önemli enstantane Beşiktaş tribünleridir" diyen Baltacı, "Bütün gergin, olumsuz ve tahrik edici ortama karşı takımını nefesinin sonuna kadar desteklediler. Bütün davranışlara karşı sükunetini korudu tribünler. Maç sonunda da takımı çağırıp tek tek bütün oyunculara teşekkür ettiler. Beşiktaş taraftarının bütün futbol camiasına örnek olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde devam etsinler. Son transferlerimizi de izledik. Son derece uyumlu transferler yaptık. Bütün olumsuzluklara rağmen taraftarlarımızın takımının şampiyon olacağına emin. Ben ve yönetici arkadaşlarım da eminiz, başkanımızın da kuşkusu yok" ifadelerini kullandı."BAŞKANIMIZIN 'BU HAKEMLERLE BU İŞ OLMAZ' DEDİĞİ TUTUMUNU BİZ DE DEVAM ETTİRİYORUZ " Josef de Souza ile birlikte yaptıkları basın toplantısına değinen Baltacı, "MHK'nin Metin Kalkavan 'ıyla başlayan süreç, hukuk kurulunun bize göre hukuksuz uygulamasıyla, Tahkim Kurulu'nun savunmayı göz önünde bulundurmayan, dinlemek bile istemeyen tutumuyla devam etti. MHK'nin kimsenin anlamadığı algoritmayla, 3 aydır düdük çalmamış bir hakemi, haftanın en zor maçına vermiş ve bunlardan kim yararlanıyor diye sormuştum. Sorunun da cevabını bu akşam almış olduk. Hakemle ilgili çok bir şey söylemek istemiyorum ama başkanımızın 'Bu hakemlerle bu iş olmaz' dediği tutumunu biz de devam ettiriyoruz. Sevgili hakemimizin Beşiktaş'a karşı olumsuz bir bilinçaltı oluşmuş endişesi taşımaya başladık. Umarım Beşiktaş'ın büyük seyircisi böyle bir duyguya kapılmaz" dedi."BİZ HERKES İÇİN ADALET İSTİYORUZ"Maçın hakemiyle ilgili sözlerine devam eden Engin Baltacı, şunları söyledi: "Bir tek örnek vereyim. 2 takımın hocasına sahadaki hakemin davranışını ve tutumunu takdirlerinize sunuyoruz. Ankaragücü maçında 'Kırmızı göster' diye, orta sahada olayların göbeğindeki hakemin neredeyse başının etini yiyen VAR ve 4'üncü hakem, rakip takım hocasının davranışlarını hiç görmemiş. Kimseyi hedef gösterme gibi bir derdimiz yok. Biz herkes için adalet istiyoruz. Bütün koşulların herkes için standart olmasını istiyoruz. Neredeyse kanaat getireceğiz ki, bu akşamki maçın hakeminin Beşiktaş'ın hocalarıyla bir sorunu var."

Baltacı son olarak maç hakkında yorum yaptı: "Biz son transferlerimizi bugün izleme şansı bulduk. Çok değerli ve yararlı transferler yaptığımızı gördük. Seyircimizin de bu anlamda mutlu olduğunu görüyoruz. Onlar bize inanmaya devam etsinler. Mutlaka şampiyon olacağız. Bu olduğuna inandığımız gerilim oyunlarını sahada oynadığımız oyunla bozacağız. Biz başta başkanımız olmak üzere yönetim olarak buna inanıyoruz ve bütün camianın da inanmasını istiyoruz."