ENKA, 20 Yaş Altı Kulüpler Ligi'nde Birinci

Spor

Atletizmde Turkcell 20 Yaş Altı Kulüpler Ligi'nde kadınlar ve erkeklerde birinciliği ENKA elde etti.

İzmir Atatürk Stadı'nda dün başlayan final yarışları bugün tamamlandı. Atletizmde pist sezonunun son mücadelesinde ENKA, kadınlarda ve erkeklerde ilk sırayı aldı.

Kadınlarda 66 puana ulaşan ENKA'yı 63 puanla Fenerbahçe ve 40 puanla İstanbul Büyükşehir Belediyespor takip etti.

Erkeklerde ise 97 puanlı ENKA birinci, 84 puana sahip Fenerbahçe ikinci ve 78 puana ulaşan Galatasaray üçüncü oldu.