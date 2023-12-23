ENKA Spor Kulübü Cacharel Türkiye Tenis Ligi\'nde şampiyon oldu

Cacharel Türkiye Tenis Ligi Finalleri'nde kadınlarda şampiyon ENKA Spor Kulübü oldu.

TED Spor Kulübü'nde düzenlenen Cacharel Türkiye Tenis Ligi Finalleri'nde bugün kadınlarda final heyecanı yaşandı. ENKA Spor Kulübü ve TED Spor Kulübü arasında gerçekleşen kadınlar finalinde şampiyonluk kupasını kaldıran takım ENKA oldu.

Cacharel Türkiye Tenis Ligi Kadınlar Finali'nin ilk maçında ENKA Spor Kulübü'nden Ayla Aksu, TED Spor Kulübü'nden Ayşegül Mert'i 6-1 ve 7-6'lık skorlarla yenerek ENKA'yı 1-0 öne taşıdı. Finalin ikinci maçında ENKA Spor Kulübü'nden Zeynep Sönmez, TED Spor Kulübü'nden Pemra Özgen ile karşı karşıya geldi. Zeynep Sönmez, Pemra Özgen'i 6-1 ve 6-4 yenip skoru 2-0'a getirdi. Bu sonuçlarla ENKA Spor Kulübü şampiyon oldu.

Sporculara kupalarını ve Cacharel hediye çeklerini TTF Başkanı Cengiz Durmuş TTF Başkan Vekili Bülent Necimoğlu, TTF Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Ercan Atmaca ve İbrahim Okumuş takdim etti.

Kaptanlığını Bora Gerçeker'in yaptığı ENKA Spor Kulübü'nün kadınlar takımı kadrosunda; Çağla Büyükakçay, Zeynep Sönmez, İpek Öz, Başak Eraydın, Ayla Aksu ve Melis Sezer yer alıyor. Kaptanlığını Erhan Oral'ın yaptığı TED Spor Kulübü'nün kadınlar takımı kadrosunda ise; Pemra Özgen, Ayşegül Mert, Başak Akbaş, Damla Göçer ve Ekin Özmen yer alıyor.

Yarın saat 11.30'da başlayacak Cacharel Türkiye Tenis Ligi Erkekler Finali'nde ENKA Spor Kulübü ve TED Spor Kulübü karşı karşıya gelecek. Erkeklerin üçüncülük-dördüncülük karşılaşmaları, erkekler finalinin ardından başlayacak. Final karşılaşmaları TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak. - İSTANBUL