 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ENKA Spor Kulübü Cacharel Türkiye Tenis Ligi'nde şampiyon oldu - Son Dakika
Üye Girişi

ENKA Spor Kulübü Cacharel Türkiye Tenis Ligi'nde şampiyon oldu

Cacharel Türkiye Tenis Ligi Finalleri'nde kadınlarda şampiyonluk mücadelesi yaşandı. ENKA Spor Kulübü, TED Spor Kulübü'nü yenerek şampiyon oldu. İlk maçta Ayla Aksu, Ayşegül Mert'i yenerek ENKA'yı 1-0 öne geçirdi. İkinci maçta Zeynep Sönmez, Pemra Özgen'i yenerek skoru 2-0'a getirdi. ENKA Spor Kulübü, kupasını TTF Başkanı Cengiz Durmuş'un elinden aldı.

ENKA Spor Kulübü Cacharel Türkiye Tenis Ligi\'nde şampiyon oldu
23.12.2023 - 16:39,
Abone Ol

Cacharel Türkiye Tenis Ligi Finalleri'nde kadınlarda şampiyon ENKA Spor Kulübü oldu.

TED Spor Kulübü'nde düzenlenen Cacharel Türkiye Tenis Ligi Finalleri'nde bugün kadınlarda final heyecanı yaşandı. ENKA Spor Kulübü ve TED Spor Kulübü arasında gerçekleşen kadınlar finalinde şampiyonluk kupasını kaldıran takım ENKA oldu.

Cacharel Türkiye Tenis Ligi Kadınlar Finali'nin ilk maçında ENKA Spor Kulübü'nden Ayla Aksu, TED Spor Kulübü'nden Ayşegül Mert'i 6-1 ve 7-6'lık skorlarla yenerek ENKA'yı 1-0 öne taşıdı. Finalin ikinci maçında ENKA Spor Kulübü'nden Zeynep Sönmez, TED Spor Kulübü'nden Pemra Özgen ile karşı karşıya geldi. Zeynep Sönmez, Pemra Özgen'i 6-1 ve 6-4 yenip skoru 2-0'a getirdi. Bu sonuçlarla ENKA Spor Kulübü şampiyon oldu.

Sporculara kupalarını ve Cacharel hediye çeklerini TTF Başkanı Cengiz Durmuş TTF Başkan Vekili Bülent Necimoğlu, TTF Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Ercan Atmaca ve İbrahim Okumuş takdim etti.

Kaptanlığını Bora Gerçeker'in yaptığı ENKA Spor Kulübü'nün kadınlar takımı kadrosunda; Çağla Büyükakçay, Zeynep Sönmez, İpek Öz, Başak Eraydın, Ayla Aksu ve Melis Sezer yer alıyor. Kaptanlığını Erhan Oral'ın yaptığı TED Spor Kulübü'nün kadınlar takımı kadrosunda ise; Pemra Özgen, Ayşegül Mert, Başak Akbaş, Damla Göçer ve Ekin Özmen yer alıyor.

Yarın saat 11.30'da başlayacak Cacharel Türkiye Tenis Ligi Erkekler Finali'nde ENKA Spor Kulübü ve TED Spor Kulübü karşı karşıya gelecek. Erkeklerin üçüncülük-dördüncülük karşılaşmaları, erkekler finalinin ardından başlayacak. Final karşılaşmaları TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Zeynep Sönmez, Türkiye, Tenis, Spor, Turnuva, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor ENKA Spor Kulübü Cacharel Türkiye Tenis Ligi'nde şampiyon oldu - Son Dakika


16:35
Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak
16:25
Ancelotti kararını verdi! 2024 Arda'nın yılı olacak Ancelotti kararını verdi! 2024 Arda'nın yılı olacak
16:02
13 yıllık husumet nedeniyle oto tamircisine kurşun yağdırdı 13 yıllık husumet nedeniyle oto tamircisine kurşun yağdırdı
15:42
Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu
15:33
Atilla Taş, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle tutuklandı Atilla Taş, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle tutuklandı
15:28
Doğuştan çift rahmi olan kadın, iki bebeği iki ayrı günde doğurdu Doğuştan çift rahmi olan kadın, iki bebeği iki ayrı günde doğurdu
15:10
Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak
15:07
Boşanma aşamasındaki kadın parkta vurulup öldürüldü Boşanma aşamasındaki kadın parkta vurulup öldürüldü

Son Dakika
16:35 Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak
16:25 Ancelotti kararını verdi! 2024 Arda'nın yılı olacak
16:02 13 yıllık husumet nedeniyle oto tamircisine kurşun yağdırdı
15:42 Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu
15:33 Atilla Taş, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle tutuklandı
15:28 Doğuştan çift rahmi olan kadın, iki bebeği iki ayrı günde doğurdu
15:10 Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak
15:07 Boşanma aşamasındaki kadın parkta vurulup öldürüldü
15:00 İstanbul'da kentsel dönüşüm seferberliği başlıyor! Kişi başı 1,5 milyon lira destek sağlanacak
14:47 Hamas, İsrail askerlerini İsrail füzeleriyle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 17:15:09. #1.11#
SON DAKİKA: ENKA Spor Kulübü Cacharel Türkiye Tenis Ligi'nde şampiyon oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement