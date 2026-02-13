Enkaz devralan Michael Carrick'ten büyük başarı - Son Dakika
Enkaz devralan Michael Carrick'ten büyük başarı

13.02.2026 17:57
Kötü günler geçiren Manchester United'ın başına geçen Michael Carrick, Premier Lig'de ocak ayının teknik direktörü seçildi.

Premier Lig'de kötü günler geçirmesinin ardından Ruben Amorim ile yollarını ayıran Manchester United Michael Carrick'i göreve getirmişti. Manchester ekibi, genç teknik adam ile adeta şaha kalktı.

PREMIER LİG'DE AYIN TEKNİK DİREKTÖRÜ

Manchester United dönemine hızlı bir başlangıç yapan teknik direktör Michael Carrick, ilk çıktığı iki maçta Manchester City ve Arsenal'i devirdi. Bu maçların ardından Fulham ve Tottenham'ı da mağlup eden Michael Carrick, bu başarısı karşısında ödüllendirildi. Carrick, Premier Lig'de ocak ayının teknik direktörü ödülünün sahibi oldu.

5 MAÇTA 4 GALİBİYET 1 BERABERLİK

Manchester United, Carrick yönetiminde ligde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puan topladı. Ligde topladığı 45 puanla dördüncü sırada bulunan İngiliz devi, Şampiyonlar Ligi mücadelesini sürdürüyor.

