Enver Aysever'den Ali Koç ile ilgili olay iddia: Montella ile anlaşmıştı ama vazgeçti - Son Dakika
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Enver Aysever'den Ali Koç ile ilgili olay iddia: Montella ile anlaşmıştı ama vazgeçti

19.06.2023 11:27

Gazeteci Enver Aysever, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un teknik direktörlük için Vincenzo Montella ile anlaştığını ancak genel kuruldaki havayı gördükten sonra bu kararından ani bir şekilde vazgeçtiğini iddia etti. Aysever, Başkan Koç'un kongrede kürsüye çıkmadan yarım saat öncesine kadar Montella ile anlaşmış olduğunu söyledi. Ancak Başkan Koç, kongredeki havayı görünce yönetici arkadaşlarına bile haber vermeden 'Türk teknik adamla çalışacağız' dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili olarak gazeteci Enver Aysever çok konuşulacak bir iddiada bulundu. Radyo Gol'e konuşan Aysever, Koç'un teknik direktörlük için Vincenzo Montella ile anlaştığını ancak genel kuruldaki havayı gördükten sonra bu kararından ani bir şekilde vazgeçtiğini iddia etti.

"BUGÜN MONTELLA AÇIKLANACAKTI"

Enver Aysever yaptığı konuşmada, "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kongrede kürsüye çıkmadan yarım saat öncesine kadar Montella ile anlaşmış idi, iş bitmişti. Pazartesi yani bugün açıklanacaktı.

"YÖNETİCİ ARKADAŞLARINA BİLE HABER VERMEDİ"

Ancak Başkan kongredeki havayı görünce yönetici arkadaşlarına bile haber vermeden 'Türk teknik adamla çalışacağız' dedi. Bu duyum filan değil, kesin doğru bir haberdir." ifadelerini kullandı.

Enver Aysever'den Ali Koç ile ilgili olay iddia: Kürsüye çıkmadan yarım saat önce Montella ile anlaşmıştı
Enver Aysever
YORUMLAR (4)
  • İbrahim Soytetir: Her türlü denendi bence deniz kızı türü olsun Yalnız üstü yabancı altı türk olsun, Müslüman olduğu anlaşılsın Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • süleyman hakan gökşen: TFF 8 3 dediyse kulüpler ille de bunu uygulamak zorunda değil onlar da 5 6, 4 7 yapsınlar yani yerli oyuncu ağırlıklı oldun kadrolar. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • süleyman hakan gökşen: yerli hoca isteniyorsa, o zaman yerli oyuncu ağırlıklı bir kadro kurulması gerekmektedir. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Spor Enver Aysever'den Ali Koç ile ilgili olay iddia: Montella ile anlaşmıştı ama vazgeçti - Son Dakika


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