Enver Aysever'den Ali Koç ile ilgili olay iddia: Montella ile anlaşmıştı ama vazgeçti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili olarak gazeteci Enver Aysever çok konuşulacak bir iddiada bulundu. Radyo Gol'e konuşan Aysever, Koç'un teknik direktörlük için Vincenzo Montella ile anlaştığını ancak genel kuruldaki havayı gördükten sonra bu kararından ani bir şekilde vazgeçtiğini iddia etti.
Enver Aysever yaptığı konuşmada, "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kongrede kürsüye çıkmadan yarım saat öncesine kadar Montella ile anlaşmış idi, iş bitmişti. Pazartesi yani bugün açıklanacaktı.
Ancak Başkan kongredeki havayı görünce yönetici arkadaşlarına bile haber vermeden 'Türk teknik adamla çalışacağız' dedi. Bu duyum filan değil, kesin doğru bir haberdir." ifadelerini kullandı.
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