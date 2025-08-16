Er: '1 Puan Kar gibi Duruyor'

Boluspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Sarıyer maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün 3 puandan ziyade alınan 1 puan kar gibi duruyor" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Boluspor, deplasmanda Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Boluspor Teknik Direktörü Mustafa Er açıklamalarda bulundu. Bugün oyun olarak iki farklı devre oynadıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Er, "İlk yarı tamamen oyunun üstünlüğü bizdeydi. Maalesef ikinci yarı bu üstünlüğü rakibimize verdik. Final pasları ve vuruşlarında etkili olabilsek ilk yarı içeri daha farklı girebilirdik. Devre arasında 'Çekilmeyelim, oyun planımıza sadık kalalım' dememize rağmen maalesef koruma içgüdüsü geriye yaslanmamıza sebep oldu. Rakibimiz ikinci yarı bizden daha iyiydi. Pozisyonlar da buldu. Bugün bizim adımıza 1 puan karlı gibi duruyor. İkinci yarı maçı kaybedebilirdik. Günün sonunda deplasmandan alınan 1 puanla evimize dönüyoruz. Geçen hafta mağlup olmamıza rağmen çok iyi oyun oynamıştık. Beraberliğe üzüleceğimiz bir oyun oynamıştık. Bugün 3 puandan ziyade alınan 1 puan kar gibi duruyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL