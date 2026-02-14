Eray Kılıç\'tan Üçüncü GM Normu

Genç milli satranççı Eray Kılıç, Sırbistan'da düzenlenen turnuvadaki başarısıyla üçüncü kez Büyük Usta (GM) normu elde etti.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre, Uluslararası Usta (IM) Eray Kılıç, Sırbistan'ın Pozarevac kentinde gerçekleştirilen Rudar XXXVI-GM Raund Robin Turnuvası'nda sergilediği başarılı performansla üçüncü kez GM normuna ulaştı.

Eray Kılıç, ELO puanını 2500 seviyesine yükselttikten sonra GM ünvanı için başvuru yapma hakkı kazanacak.