Eray Şamdan'dan Altın Madalya

Milli karateci Eray Şamdan, Çin'de düzenlenen Dünya Oyunları'nda altın madalya elde etti.
Chengdu kentinde 34 branşta gerçekleştirilecek organizasyon başladı.
Milli karateci Eray Şamdan, erkekler kumite 60 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.
Bu yıl 12'ncisi düzenlenen Dünya Oyunları, 17 Ağustos'ta sona erecek.
