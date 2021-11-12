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Eray Şamdan, Dünya şampiyonluğu için tatamiye çıkıyor - Son Dakika

Eray Şamdan, Dünya şampiyonluğu için tatamiye çıkıyor

12.11.2021 14:38
Eray Şamdan, Dünya şampiyonluğu için tatamiye çıkıyor

Avrupa ve Dünya şampiyonu, olimpiyat ikincisi Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcusu Eray Şamdan, Dünya Büyükler Karate Şampiyonasında tatamiye çıkacak.

Avrupa ve Dünya şampiyonu, olimpiyat ikincisi Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcusu Eray Şamdan, Dünya Büyükler Karate Şampiyonasında tatamiye çıkacak.

Olimpiyat ikincisi olarak karate branşında Türkiye'ye tarihindeki ilk madalyayı getirerek adını tarihe yazdıran Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün milli sporcusu Eray Şamdan, bu kez Dünya şampiyonluğu için tatamiye çıkmaya hazırlanıyor. Daha önce Avrupa Şampiyonluğu ve gençlerde Dünya şampiyonluğu bulunan başarılı sporcu, büyükler kategorisinde de Dünya şampiyonu olmak için mücadele edecek. 16-21 Kasım 2021 tarihlerinde Dubai'de gerçekleşecek 25. Dünya Büyükler Karate Şampiyonası için bugün yola çıkan Eray Şamdan, hem 60 kilogramda ferdi, hem de takım müsabakalarında Takım Kumite'de mücadele edecek. 120 ülkeden 1200 sporcunun mücadele edeceği şampiyonaya en iyi şekilde hazırlandığını ifade eden Şamdan, büyükler Dünya şampiyonu olmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

"Eray'a sonuna kadar güveniyoruz"

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da Dubai'de ilk müsabakasına 17 Kasım Çarşamba günü çıkacak olan Eray Şamdan'a başarılar dileyerek, sonuna kadar arkasında olduklarını belirtti. Bıyık, "Eray kardeşimiz hem bizim hem de ülkemizin gururu. Olimpiyat ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı ve ülke sporu için tarihe geçti. Aynı başarısını Dünya Büyükler Karate Şampiyonası'nda da göstereceğine ve madalya koleksiyonuna bir şampiyonluk madalyası daha ekleyeceğine yürekten inanıyorum. Eray kardeşimize sonuna kadar güveniyoruz. Her zaman yanında ve destekçisi olmaya devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ

Eray Şamdan, Dünya şampiyonluğu için tatamiye çıkıyor
Eray Şamdan, Dünya şampiyonluğu için tatamiye çıkıyor

Togo Cumhuriyeti, Eray Şamdan, Olimpiyat, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Eray Şamdan, Dünya şampiyonluğu için tatamiye çıkıyor - Son Dakika Spor


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