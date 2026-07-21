Erciyes 38\'de Olağanüstü Genel Kurul

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü'nde Olağanüstü Genel Kurul kararı alındı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada; "Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda, kulübümüzün olağanüstü genel kurul toplantısı 25 Temmuz 2026 cumartesi günü saat 12.00'da Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilecektir. Kulübümüzün geleceğine yöneverecek olan olağanüsti genel kurul toplantımıza üyelerimiz, spor kamuoyu ve sevdası Kayseri olan tüm vatandaşlarımız davetlidir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ