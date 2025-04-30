Erciyes 38 FK\'da Ethem Balcı fark yarattı

Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü'nde en çok gol atan isim 7 golle Ethem Balcı oldu.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta mücadele veren ve ligi 34 puanla 9. sırada tamamlayan Erciyes 38 Futbol Kulübü'nde en çok gol atan isim Ethem Balcı oldu. Ethem Balcı, 30 haftalık maratonda 7 gole imza attı. Ligde oynadığı 30 maçta rakip ağlara 35 gol atan mavi-siyahlı takımda, 7 gol atan Ethem'i 5 golle Hüseyin Fıstıkçı takip etti. Erciyes 38 FK'nın lig maçlarında gollerini atan isimler şunlar oldu:

7 gol: Ethem Balcı

5 gol: Hüseyin Fıstıkçı

4 gol: Fevzi Can Bozkuş, Hüseyin Ekici

3 gol: Tayyib Kanarya, Ahmet Çukadar

2 gol: Ayhan Gürbüz. Enes Erol

1 gol: İsmet Yazgan, Uğur Göktaş, İsmail Karakaş, Caner Kaban, Emrah Çırak (KK) - KAYSERİ