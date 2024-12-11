Erciyes 38 FK'da İki Cezalı Futbolcu - Son Dakika
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Erciyes 38 FK'da İki Cezalı Futbolcu

Erciyes 38 FK\'da İki Cezalı Futbolcu

Kaptan Ayhan Gürbüz ve forvet Fevzi Can Bozkuş, Kırıkkale FK maçında forma giyemeyecek.

11.12.2024 09:51
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Erciyes 38 Futbol Kulübü'nde kaptan Ayhan Gürbüz ve forvet Fevzi Can Bozkuş cezalı duruma düştü.

Türkiye 3.Lig 4.Grup'ta mücadele eden Erciyes 38 Futbol Kulübü'nde iki futbolcu,bu hafta oynanacak Kırıkkale FK maçında kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek. Ligin 14.haftasında deplasmanda oynadığı ve 2-1 kaybettiği Kahramanmaraş İstiklalspor maçında kırmızı kart gören kaptan Ayhan Gürbüz ile forvet futbolcusu Fevzi Can Bozkuş, ilk yarının son maçında takımındaki yerini alamayacak.

Erciyes 38 FK ile Kırıkkale FK arasındaki müsabaka 15 Aralık Pazar günü Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha'da oynanacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Fevzi Can, Kırıkkale, 3-sayfa, Erciyes, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erciyes 38 FK'da İki Cezalı Futbolcu - Son Dakika

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