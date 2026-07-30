Erciyes 38 FK'dan Şampiyonluk Vurgusu - Son Dakika
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Erciyes 38 FK'dan Şampiyonluk Vurgusu

Erciyes 38 FK\'dan Şampiyonluk Vurgusu
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Teknik direktör Adem Çak, bu sezon şampiyonluk hedeflediklerini belirtti.

3'ÜNCÜ Lig ekiplerinden Erciyes 38 FK Teknik Direktörü Adem Çak, "Bütün takım olarak birlik olduk. Kayseri'ye sözünü veriyoruz. Bu sezon şampiyon olmak için elimizden geleni yapacağız. Geçen sezon yarı finalden döndük ama bu sezon daha iddialıyız" dedi.

Erciyes 38 FK, 2026-27 sezonu öncesi hazırlıklarını Bolu'nun Karacasu Beldesi'nde sürdürüyor. 20 Temmuz'da Bolu'da kampa giren mavi-siyahlılar kamptaki ilk hazırlık maçında Katar 2'nci Lig ekiplerinden Al Bidda ile karşılaştı. Karşılaşma Erciyes 38 FK'nın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmanın ardından mavi-siyahlı ekibin teknik direktörü Adem Çak açıklamalarda bulundu. İyi bir takım olduklarına vurgu yapan Çak, "Kampımız iyi geçiyor. Hazırlık maçı yaptık. Kazandık. Geçen sezondan 11 oyuncumuz ile anlaştık. Benim için en önemli şeyde buydu. Yeni arkadaşlarla beraber iyi bir oluşum oldu. Takımımız şu an futbol camiasında çok önemli bir yerde. Herkes Erciyes'i konuşuyor. Yeni yönetim ve başkanımızla beraber iyi şeyler yapmak istiyoruz. İyi bir takımımız var. Hedeflerimiz çok büyük. Kayseri'nin takımı olarak şehri temsil edeceğiz. Bütün takım olarak birlik olduk. Kayseri'ye sözünü veriyoruz. Bu sezon şampiyon olmak için elimizden geleni yapacağız. Geçen sezon yarı finalden döndük ama bu sezon daha iddialıyız" dedi.

'ZOR GRUPLARDAN BİR TANESİNDEYİZ'

Transfer çalışmalarının devam ettiğini de belirten Adem Çak, "1-2 oyuncu ile görüşüyoruz. Takımımızın yarışmacı olabilmesi, kulüplerle sıkıntı yaşamamak için 1-2 oyuncu almamız gerekiyor. 1 forvet, 1 sol stoper, 1 de genç oyuncu almak istiyoruz. Grubumuz 3'üncü liglerin zor gruplarından bir tanesi oldu. 5-6 tane takım var. Bunlar bütçeli ve iyi takımlar kuruyorlar. Ama bizim onlardan avantajımız şu; geçen seneden 11 tane beni bilen, benim de oyuncularımı bildiğim bir takım var. Son 12 maçta yenilmedik. Orada bir anlaşma çok iyi oldu. Ne istediğimi biliyorlar. Çok iyi oldu. Yeni gelen arkadaşlarla beraber bunu tamamlayıp lige gireceğiz inşallah" diye konuştu.

'ARTILARINI HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ'

Oyuncuları ile geçen sezon yarım kalan hikayelerini tamamlamak istediklerini de belirten Çak, "Yönetim ve başkanımız takıma çok moral verdi. Bunun artılarını hep birlikte göreceğiz. Sizler gibi basın mensuplarının da yanımızda olduğunu görmek çok değerli. Hep birlikte şampiyonluk kupasını kaldıracağız. Biz de bunun karşılığını hep beraber vereceğiz inşallah. Takıma 3 gün izin vereceğiz. Sonra yine burada çalışmalara başlayacağız. Ağrı maçına da buradan gideceğiz. Oyuncularımız 'yarım kalan bir şampiyonluğumuz var' diyor. Bunu inşallah el birliği ile gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Erciyes, Futbol, Spor, Son Dakika

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