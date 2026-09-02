Erciyes 38 FK, Konyaspor'un kanat oyuncusu Berke Özçelik'i 1 yıllığına kiralık kadrosuna kattı
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Erciyes 38 FK, Konyaspor forması giyen kanat oyuncusu Berke Özçelik ile 2026-2027 futbol sezonu için kiralık anlaşma imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcuya yeni sezonda başarılar dilenirken, transferdeki katkılarından dolayı Konyaspor'a teşekkür edildi.
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Erciyes 38 FK, Konyaspor forması giyen Berke Özçelik ile 1 yıllık anlaşma imzaladı.
Mavi-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, Konyaspor forması giyen kanat oyuncusu Berke Özçelik ile 2026-2027 futbol sezonu için kiralık olarak anlaşma sağlamıştır. Futbolcumuza yeni sezonda şanlı formamız altında başarılar dileriz. Transferin gerçekleşmesinde katkıları olan Konyaspor Kulübü'ne teşekkür ederiz" denildi.
Kaynak: DHA
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