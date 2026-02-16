Erciyes 38 FK son 6 maçta 4. yenilgisini aldı

Türkiye 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü, oynadığı son 6 maçta 4. yenilgisini aldı.

Türkiye 3. Lig 2. Grup'ta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü'nde kötü gidişat devam ediyor. Şampiyonluk parolası ile yola çıkan mavi-siyahlılar, oynadığı son 6 maçta 4. yenilgisini aldı. Ligin 2. yarısına Hacettepe yenilgisi ile başlayan Erciyes 38 FK, sonrasında Silifke Belediyespor, Karaköprü Belediyespor ve Yeşilyurtspor maçlarını da kaybetti. Mavi-siyahlılar, bu arada sadece Osmaniye FK VE Ağrı 1970 maçlarını kazandı.

Ligin 21. haftası sonrasında 29 puanda kalan Erciyes 38 FK, 7. sıraya geriledi. - KAYSERİ