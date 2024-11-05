Erciyes 38 FK Son Dakika Üzüntüsü Yaşadı - Son Dakika
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Erciyes 38 FK Son Dakika Üzüntüsü Yaşadı

Erciyes 38 FK Son Dakika Üzüntüsü Yaşadı

Bursa Nilüferspor ile 1-1 berabere kalan Erciyes 38 FK, son dakika golüyle galibiyeti kaçırdı.

05.11.2024 15:59
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Erciyes 38 Futbol Kulübü, deplasmanda oynadığı Bursa Nilüferspor karşısında son dakika golü ile galibiyeti kaçırmanın üzüntüsü içerisinde.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Erciyes 38 Futbol kulübü, geride kalan hafta sonu oynadığı Bursa Nilüferspor karşısında galibiyeti kaçırdığı için üzgün. Maçın 45. dakikasında attığı gol ile öne geçen ancak maçın 90+10. dakikasında rakibinin golüne engel olamayan mavi-siyahlılar, sahadan 1 puan ile ayrılmıştı.

Erciyes 38 FK Başkanı Ahmet Dirgenali, iyi oynadıkları ve golü de buldukları maçta son dakika golü ile berabere kalmanın üzüntüsü içerisinde olduklarını söyleyerek, "Yaklaşık 30 dakika on kişi oynadığımız maçta son dakika golü ile galibiyete erişemedik. 1 puan aldık. Oyuncularımı sergiledikleri performanstan ötürü tebrik ediyorum. İnşallah ligdeki çıkışımız sürecektir" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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