Erciyes 38 FK, Türk Metal 1963 SK ile Eşleşti

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda Erciyes 38 Futbol Kulübü'nün rakibi Türk Metal 1963 SK oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu Kura Çekimi, dün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşen kura çekimine, Erciyes 38 Futbol Kulübü'nden katılan olmadı. Mavi-siyahlılar 1. eleme turunda 3.Lig ekiplerinden Türk Metal 1963 SK ile eşleşti.

1. eleme turu maçları 2-3-4 Eylül 2025 tarihlerinde Kayseri'de oynanacak. - KAYSERİ