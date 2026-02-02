Erciyes 38 FK kan kaybediyor

Türkiye 3 Lig 2. Grup ekiplerinden Erciyes 38 FK, zirve yarışında bir mağlubiyet daha aldı.

Türkiye 3 Lig 2. Grup'ta mücadele eden Erciyes 38 FK, sahasında oynadığı ve 1-0 yenildiği Karaköprü Belediyespor maç sonrasında 6. sıraya geriledi. Ligin ikinci yarısında oynadığı 4 maçta 3. yenilgisini alan mavi siyahlı ekip, Play-Off yarışında geride kaldı. Gerek oynadığı futbol gerekse aldığı mağlubiyetler ile hedeften uzaklaşan Erciyes 38 FK, ligin 19. haftasını 26 puanla 6. sırada tamamladı.

Erciyes 38 Futbol Kulübü, bu hafta deplasmanda Ağrıspor 1970 ile karşılaşacak. - KAYSERİ