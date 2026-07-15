TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek olan Erciyes 38 FSK, sezonun ilk haftasında deplasmanda Ağrı 1970 SK ile karşılaşacak.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta yer alan Erciyes 38 FSK'nin 2026-2027 sezonu fikstürü belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun İstanbul merkezinde çekilen fikstür çekimine Erciyes 38 FSK adına Sportif Direktör Alper Aslan katıldı. Yeni sezonun ilk haftasında deplasmanda Ağrı 1970 SK ile karşılaşacak olan mavi-siyahlılar, ilk yarının son haftasında ise deplasmanda Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor'a konuk edecek.

Erciyes 38 FSK'nin ilk yarı fikstürü ise şu şekilde:

1. hafta: Ağrı 1970 SK (D)

2. hafta: Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. (İ)

3. hafta: Diyerbekirspor (D)

4. hafta: Kırıkkale FK (İ)

5. hafta: Osmaniye FK (D)

6. hafta: Adanaspor A.Ş. (İ)

7. hafta: Yozgat Belediye Bozokspor (D)

8. hafta: Yeni Malatyaspor (İ)

9. hafta: Bitlis 1916 FSK (D)

10. hafta: Silifke Belediyespor (İ)

11. hafta: Karaman FK (D)

12. hafta: Kırşehirspor FK (İ)

13. hafta: Niğde Belediyespor (D)

14. hafta: Yaz Sigorta Adaletgücüspor (İ)

15. hafta: Karaköprü Belediyespor (D)

16. hafta: Malatya Yeşilyurtspor (İ)

17. hafta: Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (D) - KAYSERİ