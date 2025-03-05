Erciyes Kayak Merkezi, 2025 Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası\'na Ev Sahipliği Yapacak

Spor

Erciyes Kayak Merkezi, 2025 Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na 2. kez ev sahipliği yapacak.

Türkiye'nin kayak merkezi ve kış sporlarının önemli merkezi Erciyes, 2025 Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na Türkiye Motosiklet Federasyonu desteğiyle 2. kez ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Geçen yıl Türkiye'de ilk kez düzenlenen şampiyona büyük bir başarıya imza atarak 850 milyon kişiye ulaşırken, bu yıl organizasyonun global etkisi çok daha genişleyecek. Erciyes, 2025'te 86 ülkeye ulaşacak bu prestijli etkinliğin merkezi olacak.

Erciyes Kayak Merkezi, yalnızca Türkiye'nin değil, bölgenin de en büyük ve gelişmiş kayak merkezi olarak dikkat çekiyor. 41 pisti, 112 kilometre pist uzunluğu ve 26 milyon metrekarelik geniş alanıyla Erciyes, dünya çapında kayak severlerin ilgisini çekiyor. Geçen yılki şampiyonada 2,5 milyon kayak severi ağırlayan Erciyes, bu yıl 3 milyon ziyaretçi hedefliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, düzenlenecek etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Erciyes, güvenli kayak merkezi sertifikasına sahip tek Türk tesisi olarak, aynı zamanda dünyanın ilk ICAR üyesi kayak merkezi unvanını taşıyor. Hem kayak severlerin hem de sporcuların güvenliği ve konforu bizim için ön planda" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL