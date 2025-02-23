Erciyes Kayak Merkezi'nde Türkiye'nin İlk Kar Hentbol Şampiyonası Düzenlendi - Son Dakika
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Erciyes Kayak Merkezi'nde Türkiye'nin İlk Kar Hentbol Şampiyonası Düzenlendi

Erciyes Kayak Merkezi\'nde Türkiye\'nin İlk Kar Hentbol Şampiyonası Düzenlendi

Kayseri'nin Erciyes Kayak Merkezi, Türkiye Hentbol Federasyonu iş birliğiyle Kar Hentbol Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. 180 sporcunun katıldığı şampiyonada, sporcular yüksek rakımda kar üzerinde hentbol oynadı.

23.02.2025 17:07  Güncelleme: 17:09
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Türkiye'nin Erciyes Kayak Merkezi, Türkiye'de bir ilke daha imza atarak, Kar Hentbol Şampiyonası'na ev sahiplik yaptı.

Kayseri'nin gözde kış turizmi merkezi olan Erciyes, Türkiye'ye bir yenilik daha kazandırdı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş. ev sahipliğinde, Türkiye Hentbol Federasyonu iş birliğiyle Kar Hentbol Şampiyonası düzenlendi. Tekir Kapı'da gerçekleşen şampiyonaya 180 sporcu katılırken, hentbol karşılaşmaları büyük bir heyecana sahne oldu. Bu organizasyonla birlikte sporseverler, sporcular ve katılımcılar, Erciyes'in muazzam atmosferinde kar hentboluyla tanışmış oldu. Şampiyonada, eski milli takım sporcuları da gösteri maçı yaptı. Türkiye Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Altuğ Taşdemir yaptığı açıklamada, "Bir ilki gerçekleştirmek için buradayız, çok mutlu ve heyecanlıyız. Hentbolu Türkiye'de her yere oynuyoruz ama hiç bu kadar yüksek rakımda oynamamıştık, ilk defa 2 bin 200 metrede, ilk defa kar üzerinde gerçekleştirmiş olacağız" diye konuştu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden Taşdemir, Büyükşehir'in bu organizasyonları yapan öncü bir belediye olduğunu ifade etti. Altuğ Taşdemir, bu şampiyonayı daha çok yaygınlaştırmak istediklerini ve 180 sporcunun Erciyes'te şampiyonaya katıldığını sözlerine ekledi.

Erciyes Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman ise çok güzel bir organizasyonda bir araya geldiklerini kaydederek, tüm sporculara başarılar diledi.

Şampiyonayı izleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hentbol takımlarına sahip çıkacaklarının altını çizerek, "Hentbol oynanır, oksijen depolanır. Hentbol takımlarımıza Kayseri'de sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi. Erciyes'te sporun her çeşidinin oynandığını belirten Büyükkılıç, "Erciyes sizlerle güzel, sporun her çeşidine Erciyes'te yer, konum ve durum var. Gençler sizleri tebrik ediyor, başarılar diliyorum. İnşallah Kayseri'de hentbolla ilgili çalışmalara destek vereceğimizi buradan paylaşıyorum" diye konuştu.

Şampiyona sonrası madalya ve plaket takdimi gerçekleştirilirken, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erciyes Kayak Merkezi'nde Türkiye'nin İlk Kar Hentbol Şampiyonası Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erciyes Kayak Merkezi'nde Türkiye'nin İlk Kar Hentbol Şampiyonası Düzenlendi - Son Dakika
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