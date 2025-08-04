Erciyes Kayak Merkezi\'ne Üyelik Sertifikası

Erciyes Kayak Merkezi'ne, Türk Devletleri Teşkilatı himayesinde kurulan Türk Kayak Merkezleri Birliği üyeliği kapsamında sertifikası teslim edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Kayak Merkezleri Birliği Zirvesi'nde Erciyes Kayak Merkezi adına alınan üyelik sertifikası, Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu tarafından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a takdim edildi.

Büyükkılıç, Erciyes'in Türk Kayak Merkezleri Birliği'ne resmi üye olmasının, Kayseri ve Türkiye'nin kış turizm vizyonu açısından tarihi bir adım olduğunu vurguladı.

Birliğe katkı sağlayacaklarını aktaran Büyükkılıç "Erciyes artık, Türk dünyasının ortak bir değeri ve markasıdır. Bu üyelikle sadece turizm değil, ekonomik, sosyal ve kültürel iş birlikleri de daha güçlü hale gelecek. Kazan-kazan anlayışıyla artık çok daha güçlü ve etkiliyiz." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde uluslararası standartlarda geliştirilen Erciyes Kayak Merkezi, 112 kilometrelik pist uzunluğu, 41 kayak pisti ve 19 mekanik tesisle her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor.