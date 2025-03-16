Erciyes'te Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası - Son Dakika
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Erciyes'te Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası

Erciyes\'te Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası

Türkiye, Erciyes'te Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na ev sahipliği yaparak spor turizminde öne çıkıyor.

16.03.2025 18:18
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Erciyes'te bu yıl ikincisi düzenlenen Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası için Kayseri'de bulunan Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, "Türkiye'de ilk defa 3 tane dünya şampiyonası gerçekleştiren federasyonuz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın önderliğinde spor turizmini en ön plana çıkartmayı arzu ediyoruz" dedi.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na (SNX Türkiye) ev sahipliği yaptı. Şampiyonayı takip eden Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, "Türkiye Motosiklet Federasyonu 2024'te büyük bir gurur yaşadı; Türkiye'de ilk defa 3 tane dünya şampiyonası gerçekleştiren federasyonuz. 2024'te Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, Dünya Motocross Şampiyonası, Dünya Hard Enduro Şampiyonasıyla ülkemizde spor turizmiyle turizm gelirlerine katkı yapacak organizasyonlara imza attık. Bunun yanı sıra sporcularımız da dünyada 164 madalyayla da bunu taçlandırdı. Tabii Erciyes çok başka bir yer. 21 tane birbirine bağlantılı farklı pistler, 3 bin 200 metre yükseklikte tesisler, yaklaşık 3 bin 200 yatak kapasitesi ve sürekli gelişen Erciyes A.Ş. ile işletilen bir kayak merkezi. Erciyes, ülkemizin kış sporlarında da amiral gemisi. İkincisini gerçekleştirdiğimiz şampiyona 8 farklı ülke, 9'u kadın 29 sporcu bulunmakta. Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak 2025'te de Dünya Kar Motosikletine Erciyes'te start aldık. Bundan sonra Afyonkarahisar Dünya Motocross Şampiyonası ve daha sonra Kemer Dünya Hard Enduro Şampiyonasıyla da 2025'te organizasyonlara devam edeceğiz. Hem spor ekonomisi hem spor turizmi diyoruz ama unutmayalım artık dünya bir spor diplomasisiyle yönetiliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın önderliğinde spor turizmi ve diplomasisinde ülkemizi en ön plana çıkartmayı arzu ediyoruz" dedi.

"Başka bir ülkede yapılması mümkün değil"

Yaklaşık 23 derecede kar motosikleti şampiyonası yaptıklarının da altını çizen Akülke, "Aslında Erciyes Kayak Merkezi'nde dünyada bir ilki gerçekleştiriyoruz. Türkiye, özellikle spor organizasyonları adına bir numaralı ülke. Şu anda yaklaşık 22-23 derece bir sıcaklıkta Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası yapıyoruz. Bir başka ülkede bu şampiyonanın yapılması mümkün değil. Bu gurur Kayseri'nin, bu gurur Erciyes'in" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Mahmut Nedim, kayseri, Türkiye, Erciyes, Turizm, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erciyes'te Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası - Son Dakika

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