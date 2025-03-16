Erciyes\'te Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Coşkusu

Erciyes'te bu yıl ikincisi düzenlenen Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası için Kayseri'de bulunan Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa; "24, 25 derece sıcaklıkta, Kayseri ile de bütüleşen dünyada ilk defa yapılan bir atmosfer" dedi.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na (SNX Türkiye) ev sahipliği yapıyor. Şampiyonayı takip eden Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, Türkiye'nin güzide şehri Kayseri'de olmaktan dolayı son derece mutlu olduklarını söyleyerek, "Böyle muhteşem bir dağ ve muhteşem bir atmosfer içinde Kar Motosikleti Yarışı ikinci kez yapılıyor. Yabancıların bu yarışlara rağbet göstermesinden son derece mutluyuz. Kendileri ile görüşmelerimizde 'söyleyecek bir şey bulamıyoruz' ifadelerini duyduk. Bu da bizi yönetim olarak çok mutlu etti. 24, 25 derece sıcaklıkta, Kayseri ile de bütüleşen, dünyada ilk defa yapılan bir atmosferValim ve belediye başkanım çok enerjik. Çok şükür kazasız, belasız çok güzel bir yarış günü geçiriyoruz. Seyirci katılımımız gayet yoğun, bu da bölgenin konuya ne kadar ilgili olduğunu gösteriyor. Bundan sonraki yıllarda da inşallah bu tür aktiviteler devam edecek. Federasyon olarak farklı noktalarda el değmemiş yerleri canlandırmak için planlar yapıyoruz. Onlardan bir tanesi de Afyon'dan sonra Erciyes oldu" dedi.

"Sofuoğlu, Razgatlıoğlu'ndan onlarca olması gerekiyor"

Gençlerin spora adapte olması gerektiğini vurgulayan Başkan Vefa, "Motosiklet federasyonu olarak çok yeniyiz. 120 tane minik yarışçı yaz tatillerinden imtina ederek antrenmanlarını yapıyorlar ve yetişiyorlar. İftiharlarımız Kenan Sofuoğlu, Toprak Razgatlıoğlu'ndan onlarca olması gerekiyor. Arkasını çok iyi doldurmamız gerekiyor. Bu tür başarılı yarışlar hanemize hep artı olarak yansıyacaktır. Bütün gençleri kendilerini spora adapte etmelerini rica ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ