Erciyes'te 'En Havalı Voleybol Turnuvası' Kayıtları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Erciyes'te 'En Havalı Voleybol Turnuvası' Kayıtları Başladı

Erciyes\'te \'En Havalı Voleybol Turnuvası\' Kayıtları Başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes A.Ş. ve Spor A.Ş. iş birliğiyle 12-13 Ekim tarihlerinde Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenecek olan 'En Havalı Voleybol Turnuvası' için kayıtlar açıldı. Voleybol tutkunları, muhteşem doğada spor ve eğlence dolu bir etkinliğe davet ediliyor.

09.10.2024 14:23  Güncelleme: 14:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes A.Ş. ve Spor A.Ş. tarafından 12-13 Ekim tarihleri arasında Erciyes'te düzenlenecek olan 'En Havalı Voleybol Turnuvası' için kayıtlar başladı.

Türkiye'nin en gelişmiş, dünyanın ise sayılı kayak merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, sadece kış sporları ile değil, ev sahipliği yaptığı sporun çeşitli dallarındaki organizasyonlarla sporcuları ve sporseverleri kentin zirvesinde buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi, Erciyes A.Ş. ve Spor A.Ş. iş birliğinde ACES 2024 Avrupa Spor Şehri Kayseri ünvanına yakışır spor organizasyonlarına bir yenisi daha ekleniyor.

Büyükşehir Belediyesi, Erciyes A.Ş. ve Spor A.Ş. tarafından 12-13 Ekim tarihleri arasında Erciyes'te düzenlenecek olan "En Havalı Voleybol Turnuvası" için kayıtlar başladı. Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı'da düzenlenecek turnuva 'takımını oluştur, sen de bu heyecana ortak ol' sloganı ile voleybol tutkunlarını, Erciyes'in muhteşem doğasında spor ve eğlence dolu bir etkinliğe davet ediyor. Erciyes'teki En Havalı Voleybol Turnuvası hakkında detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyen sporseverler 0549 696 00 38 numaralı telefon üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecekler. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Kayak Merkezi, Etkinlikler, Erciyes, kayseri, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erciyes'te 'En Havalı Voleybol Turnuvası' Kayıtları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:34 Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner’i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner'i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı
13:58 8’i aynı partiden 13 belediye başkanı AK Parti’ye geçti 8'i aynı partiden 13 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
12:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak
12:40 THY kaptan pilotu uçuş sırasında hayatını kaybetti: Acil iniş kararı alındı THY kaptan pilotu uçuş sırasında hayatını kaybetti: Acil iniş kararı alındı
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e meydan okudu: Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz, sonları hezeyan olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu: Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz, sonları hezeyan olacak
09:28 Kızılcık Şerbeti’nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması Kızılcık Şerbeti'nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması
09:28 Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi Bu firmalardan uzak durun Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun
09:15 Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme!
09:05 Akaryakıta çifte zam Tabeladaki rakam kontak kapattıracak Akaryakıta çifte zam! Tabeladaki rakam kontak kapattıracak
08:54 Sosyetik güzel Hande Demir’in darp edildiği iddia edilmişti: İlk kez konuştu Sosyetik güzel Hande Demir'in darp edildiği iddia edilmişti: İlk kez konuştu
08:19 Discord ve Telegram’da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında Discord ve Telegram'da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında
07:32 En sonunda sabrı taştı Arda Güler Real Madrid’den ayrılıyor En sonunda sabrı taştı! Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor
03:56 İsrail’in Lübnan’a saldırılarında can kaybı artıyor İsrail'in Lübnan'a saldırılarında can kaybı artıyor
02:30 Discord’a erişim engeli getirildi Discord'a erişim engeli getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 14:51:06. #1.13#
SON DAKİKA: Erciyes'te 'En Havalı Voleybol Turnuvası' Kayıtları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.