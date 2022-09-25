SPOR Erciyes'te Uluslararası Dağ Bisiklet heyecanı yaşandı

Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA) - Kayseri'de geçen hafta Koramaz Vadisi'nde başlayan Uluslararası Dağ Bisiklet yarışları Erciyes'teki etapların ardından tamamlandı. Bisikletçiler yarışların son gününde Erciyes'in zorlu arazi koşullarında pedal çevirdi.

Uluslararası Bisikletçiler Birliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğünde düzenlenen Erciyes Uluslararası Dağ Bisikleti yarışları sona erdi. Cross Country Olimpik/ XCO ve Cross Country Short Track olmak üzere 4 farklı etapta yapılan mtb-dağ bisikleti müsabakaları Koramaz Vadisi ve Erciyes Dağı'ndaki parkurlarda gerçekleştirildi. Bisikletçiler organizasyonun son etabında Erciyes'in 2 bin 200 metresinde bulunan 24 kilometre uzunluğundaki parkurda ter döktü. Yarışlar sonucunda Kazakistan Bisiklet Takımı'ndan Denis Sergiyenko birinci gelirken Türkiye Bisiklet Milli Takımı'ndan Zeki Kaygısız ikinci, yine aynı takımdan Furkan Akçam üçüncü geldi. Kadınlarda ise Kazakistan Bisiklet Takımı'ndan Alina Sarkulova birinci; aynı takımdan Tatyana Geneleva ise ikinci oldu.

Derece elde eden sporculara düzenlenen ödül töreni ile madalya ve kupaları Kayseri Erciyes A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Zafer Akşehirlioğlu tarafından takdim edildi. (DHA)