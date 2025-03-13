Erciyes Üniversitesi Öğrencilerinden \'Spor Dostu Üniversite\' Etkinliği

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencileri, Gönüllülük Çalışmaları dersi kapsamında Alsancak Şehit Osman Çelik Ortaokulu'nda 'Spor Dostu Üniversite' etkinliği düzenledi.

Etkinlik kapsamında saat 09.30-11.00 arasında okulda eğitim-öğretim hayatlarına devam eden toplam 400 öğrenci ile birlikte okul bahçesinde sportif faaliyetler düzenlendi. Etkinliklerin bitiminde Üniversite ve Alsancak Şehit Osman Çelik Ortaokulu İdareci Öğretmen ve öğrencileri toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. Ders Koordinatörü Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak,"Gönüllülük Çalışmaları dersi kapsamında birçok sosyal sorumluluk projesi ve etkinlik yapmaya devam ediyoruz. Bu dönem ikinci etkinliğimiz olarak Alsancak Şehit Osman Çelik Ortaokulunda birçok sportif etkinlik düzenledik. Amacımız ders alan öğrencilerimizle birlikte buradaki öğrencilerimizin kaynaşmasını sağlamak onların ilerleyen meslek hayatında karşılaşacakları durumlarla ilgili hazır olmalarını sağlamak. Sporun, fiziksel aktivitenin, egzersizin önemi konusunda bilgiler vermek oldu. Bu kapsamda bizleri misafir eden Alsancak Şehit Osman Çelik Ortaokulu idareci öğretmen ve öğrencilerine etkinliğimizi düzenlemek için bizlere destek olan katkı sağlayan herkese, bu projenin gizli kahramanları değerli öğrencilerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - KAYSERİ