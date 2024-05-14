Erciyesgücü FK, Talas Anayurtspor\'u yenerek finale yükseldi

Spor

Kayseri Fatih Türk U17 Ligi Play-Off maçında Erciyesgücü FK, rakibi Talas Anayurtspor'u 3-0 yenerek adını finale yazdırdı. Mavi siyahlılar finalde Gültepespor ile Kayseri şampiyonluğu için mücadele edecek.

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Tolga Selvi, Muhammed Emin Vural, Mert Han Uruk

Erciyesgücü FK U17: Yusuf Kaan Çalış, Ali Öztürk, Kaan Kubilay, Ömer Öksüz, Selahattin Çakmak (Mustafa Babi dk. 67), Duhan Orhan Taştan (Yiğit Efe Sarıdağ dk. 51), A.Rahman Boyraz Burak Çalış (Bayram Lafçı dk. 67), Berat Koç, Mehmet Mert (Alper Başkara dk. 51), Arda Enes Taş (Ali Çiğdem dk. 67)

Talas Anayurtspor U17: Doğukan Çiftçi, Samet Şahin, Efe Zorlu, İbrahim Mutlu, Erdem Ekinci (Semih Ulusoy dk. 70) M. Utku Işık, T. Ozan Çandır, Gökay Eryılmaz, Ahmet Çakır (Enes Şenozan dk. 47), M. Uğur, Serkan Akbaba

Goller: Abdurrahman Boyraz (dk. 24), Duhan Orhan Taştan (dk. 34), (Arda Enes Taş (dk. 67) (Erciyesgücü FK) - KAYSERİ