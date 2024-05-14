Erciyesgücü FK, Talas Anayurtspor'u yenerek finale yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Erciyesgücü FK, Talas Anayurtspor'u yenerek finale yükseldi

Erciyesgücü FK, Talas Anayurtspor\'u yenerek finale yükseldi

Kayseri Fatih Türk U17 Ligi Play-Off maçında Erciyesgücü FK, rakibi Talas Anayurtspor'u 3-0 yenerek adını finale yazdırdı. Mavi siyahlılar finalde Gültepespor ile Kayseri şampiyonluğu için mücadele edecek.

14.05.2024 08:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Fatih Türk U17 Ligi Play-Off maçında Erciyesgücü FK, rakibi Talas Anayurtspor'u 3-0 yenerek adını finale yazdırdı. Mavi siyahlılar finalde Gültepespor ile Kayseri şampiyonluğu için mücadele edecek.

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Tolga Selvi, Muhammed Emin Vural, Mert Han Uruk

Erciyesgücü FK U17: Yusuf Kaan Çalış, Ali Öztürk, Kaan Kubilay, Ömer Öksüz, Selahattin Çakmak (Mustafa Babi dk. 67), Duhan Orhan Taştan (Yiğit Efe Sarıdağ dk. 51), A.Rahman Boyraz Burak Çalış (Bayram Lafçı dk. 67), Berat Koç, Mehmet Mert (Alper Başkara dk. 51), Arda Enes Taş (Ali Çiğdem dk. 67)

Talas Anayurtspor U17: Doğukan Çiftçi, Samet Şahin, Efe Zorlu, İbrahim Mutlu, Erdem Ekinci (Semih Ulusoy dk. 70) M. Utku Işık, T. Ozan Çandır, Gökay Eryılmaz, Ahmet Çakır (Enes Şenozan dk. 47), M. Uğur, Serkan Akbaba

Goller: Abdurrahman Boyraz (dk. 24), Duhan Orhan Taştan (dk. 34), (Arda Enes Taş (dk. 67) (Erciyesgücü FK) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, Talas, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Erciyesgücü FK, Talas Anayurtspor'u yenerek finale yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz
15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
14:47 Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
17:01 Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı
16:49 FETÖ’cü Enes Kanter’e cinsel taciz suçundan soruşturma başlatıldı FETÖ'cü Enes Kanter'e cinsel taciz suçundan soruşturma başlatıldı
15:51 Fatih’te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi Fatih'te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
15:50 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak
15:48 Elazığ’daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı Elazığ'daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı
15:42 Arsenal Taraftarları Manchester City’yi Uyutmak İçin Plan Yaptı Arsenal Taraftarları Manchester City'yi Uyutmak İçin Plan Yaptı
15:17 Fransa’da cezaevi aracına saldırı 3 gardiyan öldü, mahkum kaçtı Fransa'da cezaevi aracına saldırı! 3 gardiyan öldü, mahkum kaçtı
15:16 Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 17:35:10. #1.13#
SON DAKİKA: Erciyesgücü FK, Talas Anayurtspor'u yenerek finale yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement